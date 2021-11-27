Взрыв обрушил два этажа в жилом доме на Украине
Информация о жертвах ЧП пока уточняется, на месте работают спасатели.
Фото © Госслужба Украины по ЧС
Взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области Украины. В результате оказались обрушены два этажа, сообщила пресс-служба Госслужбы страны по ЧС.
Фото © Госслужба Украины по ЧС
"27 ноября в ГСЧС поступила информация, что в городе Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажи. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что к ликвидации последствий привлечено 20 спасателей и пять единиц техники.
Ранее Лайф писал, что взрыв на заводе боеприпасов в Дзержинске полностью разрушил цех, начался пожар.
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