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Взрыв обрушил два этажа в жилом доме на Украине

Информация о жертвах ЧП пока уточняется, на месте работают спасатели.

27 ноября, 08:56
<p>Фото © Госслужба Украины по ЧС</p>

Фото © Госслужба Украины по ЧС

Взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области Украины. В результате оказались обрушены два этажа, сообщила пресс-служба Госслужбы страны по ЧС.

Фото © Госслужба Украины по ЧС

Фото © Госслужба Украины по ЧС

"27 ноября в ГСЧС поступила информация, что в городе Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажи. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что к ликвидации последствий привлечено 20 спасателей и пять единиц техники.

Ранее Лайф писал, что взрыв на заводе боеприпасов в Дзержинске полностью разрушил цех, начался пожар.

В подвале разрушенного взрывом газа частного дома в Махачкале могут находиться люди

В подвале разрушенного взрывом газа частного дома в Махачкале могут находиться люди

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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