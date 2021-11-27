Взрыв обрушил два этажа в жилом доме на Украине

Взрыв бытового газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области Украины. В результате оказались обрушены два этажа, сообщила пресс-служба Госслужбы страны по ЧС.

"27 ноября в ГСЧС поступила информация, что в городе Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажи. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что к ликвидации последствий привлечено 20 спасателей и пять единиц техники.