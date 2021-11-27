Появилось видео с завода боеприпасов в Дзержинске, где прогремели взрывы

Обстановка у завода боеприпасов в Дзержинске, где прогремело несколько взрывов. Видео © LIFE

Появилось видео с завода боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, где ранее произошло сразу четыре взрыва.

На кадрах видно, что на месте работают спецслужбы, территория оцеплена. По данным источника Лайфа, открытого горения в настоящее время не наблюдается.