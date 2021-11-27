НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появилось видео с завода боеприпасов в Дзержинске, где прогремели взрывы

Ранее сообщалось, что в результате ЧП обрушилось здание цеха, пострадало два человека.

27 ноября, 08:57

Скриншот из видео © LIFE

Обстановка у завода боеприпасов в Дзержинске, где прогремело несколько взрывов. Видео © LIFE

Появилось видео с завода боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, где ранее произошло сразу четыре взрыва.

На кадрах видно, что на месте работают спецслужбы, территория оцеплена. По данным источника Лайфа, открытого горения в настоящее время не наблюдается.

Взрыв на заводе боеприпасов в Дзержинске полностью разрушил цех, начался пожар

Взрыв на заводе боеприпасов в Дзержинске полностью разрушил цех, начался пожар

Как сообщал Лайф, три взрыва произошли в 9:56. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали две женщины. Об их состоянии ничего не известно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1