Появилось видео с завода боеприпасов в Дзержинске, где прогремели взрывы
Ранее сообщалось, что в результате ЧП обрушилось здание цеха, пострадало два человека.
Скриншот из видео © LIFE
Обстановка у завода боеприпасов в Дзержинске, где прогремело несколько взрывов. Видео © LIFE
Появилось видео с завода боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, где ранее произошло сразу четыре взрыва.
На кадрах видно, что на месте работают спецслужбы, территория оцеплена. По данным источника Лайфа, открытого горения в настоящее время не наблюдается.
Как сообщал Лайф, три взрыва произошли в 9:56. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали две женщины. Об их состоянии ничего не известно.
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