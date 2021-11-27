Болгары подняли на смех Украину из-за угроз в адрес России: Напугали собаку колбаской
Один из комментаторов даже нашёл сходства между РФ и благовоспитанным медведем, на которого лают бродячие собаки.
Фото © Kremlin
Читатели болгарского издания "Факти" с усмешкой прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы сдерживании Киевом "российской агрессии" и о том, что "нападение" будет России "слишком дорого стоить". Пользователи сочли такие высказывания голословными и призвали киевские власти не вести себя настолько самоуверенно по отношению к соседу.
"Напугали собаку колбаской. Да [президент РФ Владимир] Путин их с духовым оркестром победит", — отметили читатели.
Пользователь МалкоЛогика нашёл сходства между Россией и благовоспитанным медведем, на которого лают бродячие собаки. Притом у последних есть серьёзные причины отвлекать население от реальных проблем.
"И не надоело украинцам, что Россия всё на них нападает и никак не нападёт? Вот уже шесть лет", — написал Некой си.
ЕРДО предположил, что Украина нарывается на войну и надеется на Запад, однако, по мнению юзера, стране это выйдет боком.
"XXI век, украинские силы продолжают совершать набеги на русскоязычные сёла в стране. Ведут себя так, будто Минских соглашений нет, а вместо того, чтобы призывать их к ответу, НАТО приглашает их на свои встречи", — посетовал другой пользователь.
Напомним, ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы указывающие на размещение российских военных "на границе с Украиной". Авторы статьи утверждали, что военные подразделения РФ якобы начали движение в конце сентября из районов, где обычно базируются. Позднее на вброс о российских танках отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на публикации такого качества даже не стоит обращать внимание. При этом даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было.
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