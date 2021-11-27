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Болгары подняли на смех Украину из-за угроз в адрес России: Напугали собаку колбаской

Один из комментаторов даже нашёл сходства между РФ и благовоспитанным медведем, на которого лают бродячие собаки.

27 ноября, 10:18
<p>Фото © Kremlin</p>

Фото © Kremlin

Читатели болгарского издания "Факти" с усмешкой прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы сдерживании Киевом "российской агрессии" и о том, что "нападение" будет России "слишком дорого стоить". Пользователи сочли такие высказывания голословными и призвали киевские власти не вести себя настолько самоуверенно по отношению к соседу.

"Напугали собаку колбаской. Да [президент РФ Владимир] Путин их с духовым оркестром победит", — отметили читатели. 

Пользователь МалкоЛогика нашёл сходства между Россией и благовоспитанным медведем, на которого лают бродячие собаки. Притом у последних есть серьёзные причины отвлекать население от реальных проблем.

Нарышкин подчеркнул, что никакого "вторжения" России на Украину не будет

Нарышкин подчеркнул, что никакого "вторжения" России на Украину не будет

"И не надоело украинцам, что Россия всё на них нападает и никак не нападёт? Вот уже шесть лет", — написал Некой си.

ЕРДО предположил, что Украина нарывается на войну и надеется на Запад, однако, по мнению юзера, стране это выйдет боком.

"XXI век, украинские силы продолжают совершать набеги на русскоязычные сёла в стране. Ведут себя так, будто Минских соглашений нет, а вместо того, чтобы призывать их к ответу, НАТО приглашает их на свои встречи", — посетовал другой пользователь.

Напомним, ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы указывающие на размещение российских военных "на границе с Украиной". Авторы статьи утверждали, что военные подразделения РФ якобы начали движение в конце сентября из районов, где обычно базируются. Позднее на вброс о российских танках отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на публикации такого качества даже не стоит обращать внимание. При этом даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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