Читатели болгарского издания "Факти" с усмешкой прокомментировали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы сдерживании Киевом "российской агрессии" и о том, что "нападение" будет России "слишком дорого стоить". Пользователи сочли такие высказывания голословными и призвали киевские власти не вести себя настолько самоуверенно по отношению к соседу.

"Напугали собаку колбаской. Да [президент РФ Владимир] Путин их с духовым оркестром победит", — отметили читатели.

Пользователь МалкоЛогика нашёл сходства между Россией и благовоспитанным медведем, на которого лают бродячие собаки. Притом у последних есть серьёзные причины отвлекать население от реальных проблем.

"И не надоело украинцам, что Россия всё на них нападает и никак не нападёт? Вот уже шесть лет", — написал Некой си.

ЕРДО предположил, что Украина нарывается на войну и надеется на Запад, однако, по мнению юзера, стране это выйдет боком.