Нарышкин подчеркнул, что никакого "вторжения" России на Украину не будет
По его словам, США специально накачивают этой ложью союзников и СМИ, чтобы они распространяли фейки.
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Россия не намерена вторгаться на территорию Украины, вопреки обратным заявлениям Запада. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Нарышкин подчеркнул, что всё происходящее сегодня вокруг темы "российского вторжения на Украину" является не более чем пропагандой Госдепа США, которую он закачивает в головы своих союзников и руководителей крупных СМИ.
Напомним, ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы указывающие на размещение российских военных "на границе с Украиной". Тем временем Politico утверждает, что российские военные подразделения якобы начали движение в конце сентября из районов, где обычно базируются. Позднее на вброс о российских танках отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на публикации такого качества даже не стоит обращать внимание. При этом даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было.
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