Нарышкин подчеркнул, что никакого "вторжения" России на Украину не будет

Россия не намерена вторгаться на территорию Украины, вопреки обратным заявлениям Запада. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".