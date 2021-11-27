Арестован инспектор Ростехнадзора Винокуров по делу о трагедии на шахте "Листвяжная"
Ранее в СИЗО отправили его коллегу — инспектора Вячеслава Семыкина, а также директора шахты Махракова.
Фото © МЧС России
Суд арестовал до 26 января задержанного по делу о ЧП на "Листвяжной" главного государственного инспектора Беловского отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова. Об этом сообщает Прокуратура РФ.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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