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Арестован инспектор Ростехнадзора Винокуров по делу о трагедии на шахте "Листвяжная"

Ранее в СИЗО отправили его коллегу — инспектора Вячеслава Семыкина, а также директора шахты Махракова.

27 ноября, 08:50
<p>Фото © МЧС России</p>

Фото © МЧС России

Суд арестовал до 26 января задержанного по делу о ЧП на "Листвяжной" главного государственного инспектора Беловского отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова. Об этом сообщает Прокуратура РФ.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд арестовал директора шахты "Листвяжная" Махракова по делу о гибели горняков

Суд арестовал директора шахты "Листвяжная" Махракова по делу о гибели горняков

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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