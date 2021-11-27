Россиянка Демченко завоевала бронзу на этапе Кубка мира по санному спорту
По сумме двух попыток она уступила только представительницам Германии и Латвии.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Российская саночница Виктория Демченко заняла третье место на домашнем этапе Кубка мира. Соревнования проходят на олимпийской трассе в Сочи.
Лучший результат по сумме двух попыток показала немка Анна Беррайтер. Её итоговое время составило 1 минуту 40,649 секунды. Серебро выиграла Кендия Апарйоде из Латвии (+0,107). Демченко уступила победительнице 0,268 секунды.
Россиянка Екатерина Катникова, возглавлявшая протокол после первой попытки, заняла итоговое шестое место, проиграв Беррайтер 328 тысячных секунды. Диана Логинова стала 20-й (+1,130).
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