НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянка Демченко завоевала бронзу на этапе Кубка мира по санному спорту

По сумме двух попыток она уступила только представительницам Германии и Латвии.

27 ноября, 13:28

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Российская саночница Виктория Демченко заняла третье место на домашнем этапе Кубка мира. Соревнования проходят на олимпийской трассе в Сочи.

Лучший результат по сумме двух попыток показала немка Анна Беррайтер. Её итоговое время составило 1 минуту 40,649 секунды. Серебро выиграла Кендия Апарйоде из Латвии (+0,107). Демченко уступила победительнице 0,268 секунды.

Российский фристайлист Ридзик выиграл этап Кубка мира в Китае

Российский фристайлист Ридзик выиграл этап Кубка мира в Китае

Россиянка Екатерина Катникова, возглавлявшая протокол после первой попытки, заняла итоговое шестое место, проиграв Беррайтер 328 тысячных секунды. Диана Логинова стала 20-й (+1,130).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1