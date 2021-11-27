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"Проблемы с креплением": Биатлонистка Миронова рассказала, почему опоздала на старт гонки Кубка мира

С тремя промахами она заняла 25-е место, проиграв победительнице почти четыре минуты.

27 ноября, 13:18

Фото © ТАСС / АР / Darko Bandic

Российская биатлонистка Светлана Миронова стартовала в индивидуальной гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде на десять секунд позже запланированного времени из-за проблем с креплением лыж. Об этом она рассказала в эфире "Матч ТВ".

В ходе дистанции спортсменка допустила три промаха на огневых рубежах и заняла 25-е место. Победительнице она уступила 3 минуты 45,1 секунды.

"Были проблемы с креплением, ребята помогли устранить, но я всё равно опоздала. Стартовала в гонке не как обычно, вышла и побежала. Не понимаешь, что происходит, не сразу переключаешься на гонку. Состояние — не очень, не знаю, с чем связано. Об этом лучше спросить у тренеров. У них есть какая-то тактика, мы её придерживаемся", — заявила Миронова.

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Биатлонистка Нигматуллина заняла пятое место на стартовом этапе Кубка мира

Победу в индивидуальной гонке одержала Маркета Давидова из Чехии. Лучшая из россиянок Ульяна Нигматуллина заняла пятое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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