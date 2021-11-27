Российская биатлонистка Светлана Миронова стартовала в индивидуальной гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде на десять секунд позже запланированного времени из-за проблем с креплением лыж. Об этом она рассказала в эфире "Матч ТВ".

"Были проблемы с креплением, ребята помогли устранить, но я всё равно опоздала. Стартовала в гонке не как обычно, вышла и побежала. Не понимаешь, что происходит, не сразу переключаешься на гонку. Состояние — не очень, не знаю, с чем связано. Об этом лучше спросить у тренеров. У них есть какая-то тактика, мы её придерживаемся", — заявила Миронова.