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Фигурист Коляда выиграл серебро на этапе Гран-при в Сочи и пробился в финал серии

Также в финале выступят японцы Юма Кагияма и Сёма Уно, американцы Винсент Чжоу, Нейтан Чен и Джейсон Браун.

27 ноября, 12:22

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл серебряную медаль на этапе серии Гран-при в Сочи. Соревнования проходят на олимпийской арене "Айсберг".

В короткой программе он показал лишь четвёртый результат, но по итогам произвольного проката поднялся на вторую позицию. В сумме он получил от арбитров 264,64 балла.

Победу на этапе в Сочи одержал представитель Грузии Морис Квителашвили, тренирующийся в Москве у Этери Тутберидзе. Ему поставили 266,33 балла. Третьим стал победитель короткой программы японец Кадзуки Томоно (264,19).

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Помимо Коляды в турнире приняли участие ещё два россиянина. Евгений Семененко занял итоговое шестое место, получив 246,66 балла. Марк Кондратюк стал восьмым (231,88).

Победа позволила Коляде пробиться в финал Гран-при, который пройдёт 9–12 декабря в Осаке. На соревнованиях выступят японцы Юма Кагияма и Сёма Уно, американцы Винсент Чжоу, Нейтан Чен и Джейсон Браун.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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