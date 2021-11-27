Фигурист Коляда выиграл серебро на этапе Гран-при в Сочи и пробился в финал серии

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл серебряную медаль на этапе серии Гран-при в Сочи. Соревнования проходят на олимпийской арене "Айсберг".

В короткой программе он показал лишь четвёртый результат, но по итогам произвольного проката поднялся на вторую позицию. В сумме он получил от арбитров 264,64 балла.

Победу на этапе в Сочи одержал представитель Грузии Морис Квителашвили, тренирующийся в Москве у Этери Тутберидзе. Ему поставили 266,33 балла. Третьим стал победитель короткой программы японец Кадзуки Томоно (264,19).

Помимо Коляды в турнире приняли участие ещё два россиянина. Евгений Семененко занял итоговое шестое место, получив 246,66 балла. Марк Кондратюк стал восьмым (231,88).