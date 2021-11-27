Руководство Польского футбольного союза (PZPN) довольно работой главного тренера национальной команды Паулу Соузы и не собирается его менять. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Накануне бывший тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что готов возглавить национальную команду Польши.

"Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира. "Паулу Соуза работает хорошо, и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции", — заявили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что 24 марта сборная России в первом раунде стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года встретится с Польшей. В случае успеха следующим соперником наших футболистов будет победитель встречи между Швецией и Чехией.

Ранее Черчесов уже работал в Польше. В сезоне 2015/2016 он привёл варшавскую "Легию" к победам в чемпионате и Кубке Польши.