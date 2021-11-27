Лыжник Большунов впервые после операции завоевал медаль на Кубке мира
Его смогли опередить лишь финн Ийво Нисканен и россиянин Алексей Червоткин.
Фото © ТАСС / ЕРА / GIAN EHRENZELLER
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельного старта на первом в нынешнем сезоне этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финской Руке.
Действующий обладатель Кубка мира в общем зачёте преодолел дистанцию за 33 минуты 22,7 секунды. Победителю гонки — финну Ийво Нисканену — он проиграл 14,1 секунды. Вторым стал ещё один россиянин Алексей Червоткин, его отставание составило 8,8 секунды.
В десятку сильнейших попали ещё трое наших лыжников. Сергей Устюгов стал пятым (+21,1), Илья Семиков — шестым (+26,0), Иван Якимушкин — восьмым (+29,5).
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Перед стартом сезона Большунов перенёс две операции на верхней челюсти. Накануне он неудачно выступил в спринте, не сумев пробиться в полуфинал. Победу в финале одержал другой россиянин Александр Терентьев.
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