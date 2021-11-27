Лыжник Большунов впервые после операции завоевал медаль на Кубке мира

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельного старта на первом в нынешнем сезоне этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финской Руке.

Действующий обладатель Кубка мира в общем зачёте преодолел дистанцию за 33 минуты 22,7 секунды. Победителю гонки — финну Ийво Нисканену — он проиграл 14,1 секунды. Вторым стал ещё один россиянин Алексей Червоткин, его отставание составило 8,8 секунды.

В десятку сильнейших попали ещё трое наших лыжников. Сергей Устюгов стал пятым (+21,1), Илья Семиков — шестым (+26,0), Иван Якимушкин — восьмым (+29,5).