Кокорин впервые почти за два месяца попал в заявку "Фиорентины"
Фото © ФК "Фиорентина"
За итальянский клуб он сыграл семь матчей и не отметился результативными действиями.
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 14-го тура чемпионата Италии против "Эмполи". Об этом сообщается в твиттере клуба.
Встреча состоится в субботу, 27 ноября, на стадионе "Карло Кастеллани" в Эмполи. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
CONVOCATI 📄— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 26, 2021
I viola per #EmpoliFiorentina ⚜️
Powered by #Tomkettires#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/JLj1rlOt7J
Последние встречи Кокорин пропустил из-за мышечной усталости. В последний раз он попадал в заявку "Фиорентины" в начале октября перед матчем с "Наполи" (1:2).
Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянской команды он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом 30-летний нападающий ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.
В текущем сезоне футболист принял участие лишь в трёх матчах. В общей сложности Кокорин провёл на поле лишь 27 минут. Контракт россиянина с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2024 года.