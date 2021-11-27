Кокорин впервые почти за два месяца попал в заявку "Фиорентины"

За итальянский клуб он сыграл семь матчей и не отметился результативными действиями.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 14-го тура чемпионата Италии против "Эмполи". Об этом сообщается в твиттере клуба.

Встреча состоится в субботу, 27 ноября, на стадионе "Карло Кастеллани" в Эмполи. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Последние встречи Кокорин пропустил из-за мышечной усталости. В последний раз он попадал в заявку "Фиорентины" в начале октября перед матчем с "Наполи" (1:2).

Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянской команды он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом 30-летний нападающий ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.