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Биатлонистка Нигматуллина заняла пятое место на стартовом этапе Кубка мира

Она допустила один промах на огневых рубежах, отстав от победительницы на две минуты.

27 ноября, 12:39

Фото © ТАСС / dpa / Sven Hoppe

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заняла пятое место в индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Спортсменка, до лета нынешнего года выступавшая под девичьей фамилией Кайшева, преодолела дистанцию в 15 километров за 44 минуты 47,5 секунды. На четырёх огневых рубежах она допустила лишь один промах, заработав одну штрафную минуту.

Победу в первой гонке олимпийского сезона одержала Маркета Давидова из Чехии, поразившая 20 мишеней из 20. Второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер, третье — представительница Германии Дениз Херрман. С одним промахом они уступили победительнице 1 минуту 17,7 секунды и 1 минуту 23,0 секунды соответственно.

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Отставание Нигматуллиной превысило две минуты. Другая россиянка — Кристина Резцова — стала восьмой, Светлана Миронова — 25-й, Лариса Куклина — 28-й, Валерия Васнецова — 44-й, Ирина Казакевич — 109-й.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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