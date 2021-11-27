Биатлонистка Нигматуллина заняла пятое место на стартовом этапе Кубка мира

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина заняла пятое место в индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

Спортсменка, до лета нынешнего года выступавшая под девичьей фамилией Кайшева, преодолела дистанцию в 15 километров за 44 минуты 47,5 секунды. На четырёх огневых рубежах она допустила лишь один промах, заработав одну штрафную минуту.

Победу в первой гонке олимпийского сезона одержала Маркета Давидова из Чехии, поразившая 20 мишеней из 20. Второе место заняла австрийка Лиза Тереза Хаузер, третье — представительница Германии Дениз Херрман. С одним промахом они уступили победительнице 1 минуту 17,7 секунды и 1 минуту 23,0 секунды соответственно.



