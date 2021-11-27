"Сочи" ушёл от поражения в матче с "Уралом", завершая игру в меньшинстве
В середине второго тайма вторую жёлтую карточку получил хорватский защитник команды Матео Барач.
Фото © ФК "Сочи"
Екатеринбургский "Урал" на своём поле сыграл вничью с клубом "Сочи" в стартовом матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.
В первом тайме хозяев вывел вперёд польский полузащитник Рафал Аугустыняк. Окончательный результат после перерыва установил эквадорский хавбек гостей Кристиан Нобоа.
Жоаозиньо и Нобоа придумали гол. Хватило по касанию от каждого 😎 pic.twitter.com/f7OIiJyQwU— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 27, 2021
С 74-й минуты сочинцы играли в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён хорватский защитник команды Матео Барач.
"Сочи" набрал 28 очков, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команду Владимира Федотова опережают петербургский "Зенит" (33 балла) и московское "Динамо" (29). "Урал" с 13 очками — на 14-й строчке.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 16-й тур
"Урал" — "Сочи" — 1:1
Голы: Аугустыняк 34' (1:0), Нобоа 68' (1:1)
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