"Сочи" ушёл от поражения в матче с "Уралом", завершая игру в меньшинстве

Екатеринбургский "Урал" на своём поле сыграл вничью с клубом "Сочи" в стартовом матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме хозяев вывел вперёд польский полузащитник Рафал Аугустыняк. Окончательный результат после перерыва установил эквадорский хавбек гостей Кристиан Нобоа.

Жоаозиньо и Нобоа придумали гол. Хватило по касанию от каждого 😎 pic.twitter.com/f7OIiJyQwU — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 27, 2021

С 74-й минуты сочинцы играли в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён хорватский защитник команды Матео Барач.

"Сочи" набрал 28 очков, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команду Владимира Федотова опережают петербургский "Зенит" (33 балла) и московское "Динамо" (29). "Урал" с 13 очками — на 14-й строчке.