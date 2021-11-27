Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова начала дышать сама
По словам друзей артистки, уже сейчас понятно, что ближайший год или даже полтора она не сможет выступать.
Фото © ТАСС / Анна Салынская
Госпитализированная после пожара в своей квартире в Москве певица Марина Хлебникова начала дышать самостоятельно. Состояние артистки врачи оценивают как "тяжёлое, но уже стабильное", сообщает kp.ru.
В медикаментозной коме исполнительница провела несколько дней, а сейчас в сознании. По данным издания, с начала недели Хлебникову периодически пробуют снимать с аппарата ИВЛ, угрозы жизни нет. По словам друзей артистки, уже сейчас понятно, что ближайший год или даже полтора она не сможет выступать.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких.
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