Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова начала дышать сама

Госпитализированная после пожара в своей квартире в Москве певица Марина Хлебникова начала дышать самостоятельно. Состояние артистки врачи оценивают как "тяжёлое, но уже стабильное", сообщает kp.ru .

В медикаментозной коме исполнительница провела несколько дней, а сейчас в сознании. По данным издания, с начала недели Хлебникову периодически пробуют снимать с аппарата ИВЛ, угрозы жизни нет. По словам друзей артистки, уже сейчас понятно, что ближайший год или даже полтора она не сможет выступать.