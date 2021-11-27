Собянин: ИИ помог московским врачам поставить более 2,5 млн диагнозов

Цифровая система с искусственным интеллектом, которая год назад была внедрена во все столичные поликлиники, помогла врачам поставить 2,6 миллиона диагнозов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже 2,6 миллиона диагнозов", — написал градоначальник на своей странице "ВКонтакте".

По словам Собянина, система анализирует жалобы пациентов и предлагает врачам варианты диагнозов. Это значительно ускоряет назначение исследований, однако, как подчеркнул мэр, окончательное решение о назначении лечения остаётся за врачом.