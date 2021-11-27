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Цивилёв ответил на жалобы родных погибших шахтёров на метан в выработках

Он подчеркнул, что в Кузбассе стандарты безопасности выше, чем в других регионах страны.

27 ноября, 12:49
<p>Фото © ТАСС / Киселёв Максим</p>

Фото © ТАСС / Киселёв Максим

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал жалобы родственников погибших шахтёров об опасной концентрации метана в шахте "Листвяжная". По его словам, следователи уже занимаются этим вопросом.

"Я подтверждаю слова о том, что родственники заявления такие [о высоком содержании метана в шахте] отдельные делали. Было или не было, соответствуют записи в журналах реальной обстановке или нет, должен разобраться Следственный комитет", — сказал он журналистам.

При этом Цивилёв подчеркнул, что в Кемеровской области стандарты безопасности на горнодобывающих предприятиях выше, чем в других регионах страны.

Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе мог произойти из-за внезапного выброса метана

Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе мог произойти из-за внезапного выброса метана

Ранее вдова одного из погибших шахтёров рассказала, что концентрация метана на шахте превышала норму давно, однако горняки якобы отключали датчики и продолжали работать, чтобы выполнить план.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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