Цивилёв ответил на жалобы родных погибших шахтёров на метан в выработках

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал жалобы родственников погибших шахтёров об опасной концентрации метана в шахте "Листвяжная". По его словам, следователи уже занимаются этим вопросом.

"Я подтверждаю слова о том, что родственники заявления такие [о высоком содержании метана в шахте] отдельные делали. Было или не было, соответствуют записи в журналах реальной обстановке или нет, должен разобраться Следственный комитет", — сказал он журналистам.

При этом Цивилёв подчеркнул, что в Кемеровской области стандарты безопасности на горнодобывающих предприятиях выше, чем в других регионах страны.