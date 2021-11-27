Цивилёв ответил на жалобы родных погибших шахтёров на метан в выработках
Он подчеркнул, что в Кузбассе стандарты безопасности выше, чем в других регионах страны.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал жалобы родственников погибших шахтёров об опасной концентрации метана в шахте "Листвяжная". По его словам, следователи уже занимаются этим вопросом.
"Я подтверждаю слова о том, что родственники заявления такие [о высоком содержании метана в шахте] отдельные делали. Было или не было, соответствуют записи в журналах реальной обстановке или нет, должен разобраться Следственный комитет", — сказал он журналистам.
При этом Цивилёв подчеркнул, что в Кемеровской области стандарты безопасности на горнодобывающих предприятиях выше, чем в других регионах страны.
Ранее вдова одного из погибших шахтёров рассказала, что концентрация метана на шахте превышала норму давно, однако горняки якобы отключали датчики и продолжали работать, чтобы выполнить план.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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