В Турции умер 44-летний россиянин, который впал в кому из-за ковида
Мужчина провёл полтора месяца в реанимации госпиталя.
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Дмитрий Япрынцев из Стерлитамака, госпитализированный в Турции с ковидом в начале осени, умер. Россиянин попал в больницу с двусторонней вирусной пневмонией и впал в кому, а 25 ноября его не стало. О трагедии сообщила его дочь Анастасия изданию NewsBash.
По словам девушки, с транспортировкой тела 44-летнего отца обещает помочь местное конгресс-бюро. Генконсульство РФ в Анталье, в свою очередь, подтвердило, что вопрос эвакуации умершего на родину прорабатывается.
Ранее в Генконсульстве РФ отреагировали на задержание россиян "за поджог" в Турции. Там отметили, что сотрудник дипмиссии в тот же день посетил жандармский участок для выяснения причин ареста граждан России.
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