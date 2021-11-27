В Турции умер 44-летний россиянин, который впал в кому из-за ковида

Дмитрий Япрынцев из Стерлитамака, госпитализированный в Турции с ковидом в начале осени, умер. Россиянин попал в больницу с двусторонней вирусной пневмонией и впал в кому, а 25 ноября его не стало. О трагедии сообщила его дочь Анастасия изданию NewsBash.

По словам девушки, с транспортировкой тела 44-летнего отца обещает помочь местное конгресс-бюро. Генконсульство РФ в Анталье, в свою очередь, подтвердило, что вопрос эвакуации умершего на родину прорабатывается.