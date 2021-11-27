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В Турции умер 44-летний россиянин, который впал в кому из-за ковида

Мужчина провёл полтора месяца в реанимации госпиталя.

27 ноября, 12:46
<p>Скриншот © LIFE</p>

Скриншот © LIFE

Дмитрий Япрынцев из Стерлитамака, госпитализированный в Турции с ковидом в начале осени, умер. Россиянин попал в больницу с двусторонней вирусной пневмонией и впал в кому, а 25 ноября его не стало. О трагедии сообщила его дочь Анастасия изданию NewsBash.

По словам девушки, с транспортировкой тела 44-летнего отца обещает помочь местное конгресс-бюро. Генконсульство РФ в Анталье, в свою очередь, подтвердило, что вопрос эвакуации умершего на родину прорабатывается.

Отдых в Турции обернулся комой для заразившегося ковидом россиянина

Отдых в Турции обернулся комой для заразившегося ковидом россиянина

Ранее в Генконсульстве РФ отреагировали на задержание россиян "за поджог" в Турции. Там отметили, что сотрудник дипмиссии в тот же день посетил жандармский участок для выяснения причин ареста граждан России.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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