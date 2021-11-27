Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц впервые стал отцом

Лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, который ранее занимал пост канцлера страны, впервые стал отцом. О грядущем пополнении он сообщил ещё в середине июля, а теперь поделился радостной новостью о рождении сына.

"Сегодня рано утром у нас с Сюзанной родился сын. Мы невероятно счастливы и благодарны", — написал он у себя в твиттере.

Также Курц отметил, что мать и ребёнок чувствуют себя хорошо, и поблагодарил сотрудников роддома за работу. Кстати, малыш рождён вне брака, потому что экс-канцлер Австрии и его избранница, хоть вместе и много лет, так и не зарегистрировали свои отношения.