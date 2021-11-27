Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц впервые стал отцом
Политик рассказал, что мать и малыш чувствуют себя хорошо.
Фото © ТАСС / ЕРА / CHRISTIAN BRUNA
Лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, который ранее занимал пост канцлера страны, впервые стал отцом. О грядущем пополнении он сообщил ещё в середине июля, а теперь поделился радостной новостью о рождении сына.
"Сегодня рано утром у нас с Сюзанной родился сын. Мы невероятно счастливы и благодарны", — написал он у себя в твиттере.
Также Курц отметил, что мать и ребёнок чувствуют себя хорошо, и поблагодарил сотрудников роддома за работу. Кстати, малыш рождён вне брака, потому что экс-канцлер Австрии и его избранница, хоть вместе и много лет, так и не зарегистрировали свои отношения.
Напомним, что Курц заявил об уходе с поста канцлера Австрии в октябре на фоне расследования прокуратуры против него. Экс-главу кабмина подозревают в коррупционных схемах. Вместе с ним в поле зрения прокуратуры попало ещё девять лиц, имена которых не называются.
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