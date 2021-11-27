Осипов назвал главной "жемчужиной" Забайкалья её пробивных и суровых жителей

Губернатор Забайкалья перечислил уникальные черты и особенности региона. Видео © LIFE

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил, чем уникален и знаменит регион, а также рассказал о необычном климате и особенностях характера местных жителей.

"Это огромная территория в 430 с лишним тысяч квадратных километров. Повторюсь, это почти 10 Московских областей и 20 где-то средних регионов европейской части России. Регион фантастически одарён специфичной территорией — это самое яркое проявление суперконтинентального климата. Вся территория лежит на высоте почти один километр над уровнем моря, то есть это низкогорный климат со своими особенностями", — заметил Осипов.

Политик отметил, что край можно назвать одним из самых солнечных, с практически бесснежными зимами. Несмотря на это, температура зимой может опуститься до 60 градусов мороза, а летом повышается до 40, что непривычно для европейской части России. Осипов также отметил бескрайние леса, горы, степи и водоёмы Забайкалья, приводя в пример Торейские озёра площадью до 500 квадратных километров. Как уточнил губернатор, на территории края образовывались величайшие цивилизации, которые "перекраивали" всю Евразию.

"Самой главной уникальностью является характер людей. Человек, который там оказывается, видит красоту этой территории и при этом суровость, те требования, которые предъявляет природа к нему для проживания, и это особым образом влияет на него. Поэтому у нас более сдержанный характер, серьёзный, основательный, а наши спортсмены — чемпионы во всём. Мы любим побеждать и всерьёз ко всему относимся", — ответил собеседник Лайфа на вопрос, что он считает жемчужиной региона.

Ещё одной характерной чертой местного населения, по мнению Осипова, является взаимовыручка. Он отметил, что по большей части это сельский уклад жизни, а в городе присутствует определённая "патриархальность", но в целом народ отличается дружелюбием.