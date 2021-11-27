Умер актёр из "Улиц разбитых фонарей" Виктор Терехов
До дня рождения артист не дожил чуть больше месяца.
Кадр из фильма "Агентство "Золотая пуля" (2002)
В Петербурге в возрасте 86 лет скончался советский и российский актёр Виктор Терехов. В начале двухтысячных он играл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург – 8". О смерти сообщил портал "Кино-театр.ру".
Свою актёрскую карьеру Виктор Терехов начал в 1950 году, сыграв в фильме "Донецкие шахтёры". На его счету более 120 фильмов и сериалов: "Солдат Иван Бровкин", "Человек родился", "Не имей 100 рублей…", Петя из "Неподдающихся", "Ссора в Лукашах", "Любовь Яровая", "Рождённая революцией", Левашов из "Звезды пленительного счастья", "Государственная граница", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мажор".
Виктор Иванович Терехов родился 30 декабря 1934 года в посёлке Авдеевка Донецкой области. Но так как мать записала его только 3 января, в официальных биографиях указана эта дата рождения — 3 января 1935 года. В 1958 году окончил актёрский факультет ВГИКа, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С начала 60-х годов — актёр "Ленфильма".
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