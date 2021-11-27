Умер актёр из "Улиц разбитых фонарей" Виктор Терехов

В Петербурге в возрасте 86 лет скончался советский и российский актёр Виктор Терехов. В начале двухтысячных он играл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург – 8". О смерти сообщил портал "Кино-театр.ру".

Свою актёрскую карьеру Виктор Терехов начал в 1950 году, сыграв в фильме "Донецкие шахтёры". На его счету более 120 фильмов и сериалов: "Солдат Иван Бровкин", "Человек родился", "Не имей 100 рублей…", Петя из "Неподдающихся", "Ссора в Лукашах", "Любовь Яровая", "Рождённая революцией", Левашов из "Звезды пленительного счастья", "Государственная граница", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мажор".