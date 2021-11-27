НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"А где детям курить?": Глюкоза вступилась за дочь, которую выгнали из школы из-за сигарет

Певица считает, что Лида просто слишком неординарная девочка с задиристым характером, поэтому ей всегда за всё достаётся первой.

27 ноября, 11:49
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/glukozamusic/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">glukozamusic</a></p>

Фото © Instagram / glukozamusic

Певица Наталья Ионова, известная публике как Глюкоза, призналась на YouTube-шоу "Джарахов", что её 14-летнюю дочь уже дважды выгоняли из элитных школ за плохое поведение, причём из одной — за курение. Лида — начинающая певица, выступающая под псевдонимом Ray.

"Лиду вместе с компанией поймали за курением. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но, с другой стороны, а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Её выгнали из-за этого", — пожаловалась звезда.

Глюкоза заявила, что педагоги просто придираются к её дочери из-за яркой и эпатажной внешности. По её мнению, в российской системе образования слишком много запретов, учителя не хотят понимать неординарных учеников, а Лида просто девочка с задиристым характером, поэтому ей всегда за всё достаётся первой.

"Нас приняли": Глюкоза рассказала, как в 15 лет попала в Бутырку из-за наркотиков

"Нас приняли": Глюкоза рассказала, как в 15 лет попала в Бутырку из-за наркотиков

"Я хочу объяснить своему ребёнку, что это не страшно. То, что она поменяла школу, это вообще не проблема. Школа это не объясняет", — говорит Глюкоза.

По словам певицы, сама она, будучи подростком, проявляла себя не лучшим образом: плохо училась, употребляла алкоголь, могла что-то украсть, состояла на учёте в детской комнате милиции.

Ранее Лайф писал, что Глюкоза с восхищением отозвалась о Москве и раскрыла главное отличие жителей столицы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1