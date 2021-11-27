Певица Наталья Ионова, известная публике как Глюкоза, призналась на YouTube-шоу "Джарахов", что её 14-летнюю дочь уже дважды выгоняли из элитных школ за плохое поведение, причём из одной — за курение. Лида — начинающая певица, выступающая под псевдонимом Ray.

"Лиду вместе с компанией поймали за курением. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но, с другой стороны, а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Её выгнали из-за этого", — пожаловалась звезда.

Глюкоза заявила, что педагоги просто придираются к её дочери из-за яркой и эпатажной внешности. По её мнению, в российской системе образования слишком много запретов, учителя не хотят понимать неординарных учеников, а Лида просто девочка с задиристым характером, поэтому ей всегда за всё достаётся первой.

"Я хочу объяснить своему ребёнку, что это не страшно. То, что она поменяла школу, это вообще не проблема. Школа это не объясняет", — говорит Глюкоза.

По словам певицы, сама она, будучи подростком, проявляла себя не лучшим образом: плохо училась, употребляла алкоголь, могла что-то украсть, состояла на учёте в детской комнате милиции.