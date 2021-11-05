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Глюкоза с восхищением отозвалась о Москве и раскрыла главное отличие жителей столицы

По словам артистки, за десять лет город изменился в лучшую сторону, став красивым, ухоженным, современным, более пешеходным и удобным.

5 ноября, 17:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNkdlj1FKhw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">glukozamusic</a></p>

Фото © Instagram / glukozamusic

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZa) рассказала, чем жители Москвы отличаются от населения других городов. По её мнению, в столице России жить лучше, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне.

"Главное отличие москвичей от жителей других городов — темп жизни. В Москве во всём бешеная скорость, поэтому, когда москвич приезжает в другой город, у него может создаваться ощущение заторможенности", — приводит её слова "Москвич Mag".

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При этом артистка заметила, что в Москве предложения сферы услуг доступны в круглосуточном формате и никакой проблемы заказать себе еду или что угодно через доставку даже в четыре утра нет. Однако это было бы невозможно, если бы за последнее десятилетие столица нашей Родины очень сильно не изменилась в лучшую сторону, став красивой, ухоженной, современной, более пешеходной и удобной.

"И мне очень нравится вечерняя Москва с её освещённостью, как подсвечиваются ночью здания и памятники", — призналась певица.

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Ранее Лайф рассказывал, что Почта России начнёт доставлять посылки в Москве с помощью роботов "Яндекса". Услугу на первом этапе будут предоставлять только 27 столичных отделений, а воспользоваться ею смогут пользователи приложения организации на Android.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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