Глюкоза с восхищением отозвалась о Москве и раскрыла главное отличие жителей столицы

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZa) рассказала, чем жители Москвы отличаются от населения других городов. По её мнению, в столице России жить лучше, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне.

"Главное отличие москвичей от жителей других городов — темп жизни. В Москве во всём бешеная скорость, поэтому, когда москвич приезжает в другой город, у него может создаваться ощущение заторможенности", — приводит её слова "Москвич Mag".

При этом артистка заметила, что в Москве предложения сферы услуг доступны в круглосуточном формате и никакой проблемы заказать себе еду или что угодно через доставку даже в четыре утра нет. Однако это было бы невозможно, если бы за последнее десятилетие столица нашей Родины очень сильно не изменилась в лучшую сторону, став красивой, ухоженной, современной, более пешеходной и удобной.

"И мне очень нравится вечерняя Москва с её освещённостью, как подсвечиваются ночью здания и памятники", — призналась певица.