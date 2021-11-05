Глюкоза с восхищением отозвалась о Москве и раскрыла главное отличие жителей столицы
По словам артистки, за десять лет город изменился в лучшую сторону, став красивым, ухоженным, современным, более пешеходным и удобным.
Фото © Instagram / glukozamusic
Российская певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZa) рассказала, чем жители Москвы отличаются от населения других городов. По её мнению, в столице России жить лучше, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне.
"Главное отличие москвичей от жителей других городов — темп жизни. В Москве во всём бешеная скорость, поэтому, когда москвич приезжает в другой город, у него может создаваться ощущение заторможенности", — приводит её слова "Москвич Mag".
При этом артистка заметила, что в Москве предложения сферы услуг доступны в круглосуточном формате и никакой проблемы заказать себе еду или что угодно через доставку даже в четыре утра нет. Однако это было бы невозможно, если бы за последнее десятилетие столица нашей Родины очень сильно не изменилась в лучшую сторону, став красивой, ухоженной, современной, более пешеходной и удобной.
"И мне очень нравится вечерняя Москва с её освещённостью, как подсвечиваются ночью здания и памятники", — призналась певица.
Ранее Лайф рассказывал, что Почта России начнёт доставлять посылки в Москве с помощью роботов "Яндекса". Услугу на первом этапе будут предоставлять только 27 столичных отделений, а воспользоваться ею смогут пользователи приложения организации на Android.
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