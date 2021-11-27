Россияне назвали самые желанные новогодние подарки

Большинство мужчин хотят получить в подарок на Новый год от своей второй половины нематериальные ценности — любовь и внимание. А вот женщины чаще всего хотят, чтобы их одарили драгоценностями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

"Самое распространённое новогоднее желание мужчин — это внимание и любовь супруги или девушки: об этом мечтают 19% опрошенных. Новый телефон или планшет хотели бы 8% мужчин. Ювелирные украшения и деньги — по 4%. Одежда порадовала бы 3% респондентов. Женщины чаще всего хотят получить от своей второй половины драгоценности: об украшениях мечтает каждая десятая (10%). Ещё 8% ждут в подарок новый гаджет, 7% — путешествие", — цитирует данные компании "Газета.Ru".

Опрос проводился с 15 по 24 ноября 2021 года по всей России среди трёх тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет, состоящих в браке или отношениях.