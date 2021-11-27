Россияне назвали самые раздражающие англицизмы
Выяснилось, что чаще всего иностранные заимствования используются в IT-сфере.
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Лишь половина респондентов признались, что употребляют англицизмы в общении с коллегами. Такие данные приводят аналитики сервиса "Зарплата.ру", которые опросили 1800 человек из разных возрастных групп по всей России.
Как пишет RT, чаще всего англоязычные заимствования используют россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них в этом признались 67% респондентов. Около 14% участников в возрасте 35–44 лет подчеркнули, что англицизмы их раздражают, а каждый десятый из возрастной группы от 45 до 55 лет заявил, что вовсе не понимает значения заимствований.
Наиболее раздражающими англицизмами среди россиян стали такие слова, как фолловить (следовать), аппрувить (одобрять), фиксить (исправлять), факап (ошибка), пруф (доказательство) и скипнуть (пропустить).
Сферой, в которой англоязычные заимствования россияне используют чаще всего, оказалась IT, где иностранная лексика в разговорах коллег звучит в 35% случаях. Аналогичная ситуация наблюдается в маркетинге и сфере PR, отметили аналитики.
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