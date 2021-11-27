Россияне назвали самые раздражающие англицизмы

Лишь половина респондентов признались, что употребляют англицизмы в общении с коллегами. Такие данные приводят аналитики сервиса "Зарплата.ру", которые опросили 1800 человек из разных возрастных групп по всей России.

Как пишет RT, чаще всего англоязычные заимствования используют россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Среди них в этом признались 67% респондентов. Около 14% участников в возрасте 35–44 лет подчеркнули, что англицизмы их раздражают, а каждый десятый из возрастной группы от 45 до 55 лет заявил, что вовсе не понимает значения заимствований.