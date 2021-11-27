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Три человека убиты и четверо ранены при стрельбе в американском Нэшвилле

Сотрудники местной полиции нашли на месте происшествия два пистолета.

27 ноября, 11:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mnpdnashville" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Metro Nashville PD</a></p>

Фото © Twitter / Metro Nashville PD

Три человека погибли и четверо пострадали во время стрельбы в городе Нэшвилле в американском штате Теннесси. Местные правоохранители расследуют инцидент.

"Сотрудники криминального отдела расследуют, что привело к стрельбе в квартире на Торбетт-стрит [Нэшвилл] в пятницу вечером в 21:45 [04:45 мск], которая унесла жизни троих молодых людей. Остальные четыре человека, находившиеся в квартире, получили ранения, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении правоохранительных органов в "Твиттере".

Отмечается, что полиция обнаружила два пистолета на месте происшествия. Однако правоохранители не предоставили информации об аресте подозреваемых по делу. Расследование продолжается.

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Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб в результате стрельбы в Иерусалиме. Среди пострадавших были также двое полицейских.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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