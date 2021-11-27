Три человека убиты и четверо ранены при стрельбе в американском Нэшвилле
Сотрудники местной полиции нашли на месте происшествия два пистолета.
Фото © Twitter / Metro Nashville PD
Три человека погибли и четверо пострадали во время стрельбы в городе Нэшвилле в американском штате Теннесси. Местные правоохранители расследуют инцидент.
"Сотрудники криминального отдела расследуют, что привело к стрельбе в квартире на Торбетт-стрит [Нэшвилл] в пятницу вечером в 21:45 [04:45 мск], которая унесла жизни троих молодых людей. Остальные четыре человека, находившиеся в квартире, получили ранения, их жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении правоохранительных органов в "Твиттере".
Отмечается, что полиция обнаружила два пистолета на месте происшествия. Однако правоохранители не предоставили информации об аресте подозреваемых по делу. Расследование продолжается.
Ранее Лайф рассказывал, что один человек погиб в результате стрельбы в Иерусалиме. Среди пострадавших были также двое полицейских.
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