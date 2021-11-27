Губернатор Забайкалья Осипов рассказал об отношении к хейтерам в Instagram и TikTok

Губернатор Забайкалья Осипов рассказал об отношении к хейтерам в Instagram. Видео © LIFE

Одним из самых больших плюсов использования чиновниками Instagram, TikTok и других соцсетей является поддержание хорошего контакта с населением, заявил в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он также рассказал о своей реакции на провокаторов и "гадости" в соцсетях.

"Наверное, было несколько случаев, когда просто хотели вопреки всему уколоть, наверное, но стоит ли обращать внимание? У меня нет времени на эту рефлексию даже. То есть у меня, допустим, по важному посту 15 или 20 тысяч комментариев, и надо хотя бы их структурировать, хоть что-то своими глазами просмотреть и постараться на что-то ответить. Когда мне рефлексировать по поводу того, что кто-то чего-то изобретает?" — отметил губернатор.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава Забайкалья рассказал, почему создал аккаунт в TikTok, и объяснил, зачем призывает госслужащих к активному использованию различных соцсетей.

"Вообще, я настойчиво рекомендую руководителям и работникам государственных муниципальных служб и бюджетных учреждений идти в соцсети, потому что самое доступное живое общение и ясный канал обратной связи сегодня это социальные сети", — заявил он.

По мнению Осипова, TikTok — это отдельная тема для обсуждения, а после создания там своего аккаунта на чиновника отовсюду посыпались вопросы "Зачем это делать?" и "Тебе нечем заняться?" Он объяснил, что такой способ связи с населением намного продуктивнее, чем другие варианты.

"В каждой соцсети при всём разнообразии возрастов, социальных слоёв, отраслевой направленности, специализации — всё равно делается акцент на ту или иную категорию. Мне, во всяком случае, кажется, что TikTok это всё-таки больше молодёжный формат, хотя люди там бывают разные. А с молодёжью я чувствую глубокую потребность и обязанность налаживать чёткий и ясный контакт", — сказал Осипов.