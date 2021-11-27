Кинопродюсеру Марку Рудинштейну сделали срочную трахеостомию
Состояние 75-летнего создателя "Кинотавра" оценивается как крайне тяжёлое.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Кинопродюсеру Марку Рудинштейну, госпитализированному на прошлой неделе с сердечным приступом, провели срочную операцию по формированию искусственного отверстия в шее (трахеостомию), сообщает телеграм-канал Mash.
"Он остаётся на ИВЛ в реанимации. Вследствие обширного ишемического инсульта у Марка Григорьевича сильно поражён мозг", — следует из сообщения. Отмечается, что состояние 75-летнего кинопродюсера и создателя "Кинотавра" оценивается как крайне тяжёлое.
Ранее Лайф рассказывал, что певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Её друг Дмитрий Чижов рассказал, что к певице пока не пускают родных.
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