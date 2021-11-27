Кинопродюсеру Марку Рудинштейну сделали срочную трахеостомию

Кинопродюсеру Марку Рудинштейну, госпитализированному на прошлой неделе с сердечным приступом, провели срочную операцию по формированию искусственного отверстия в шее (трахеостомию), сообщает телеграм-канал Mash.

"Он остаётся на ИВЛ в реанимации. Вследствие обширного ишемического инсульта у Марка Григорьевича сильно поражён мозг", — следует из сообщения. Отмечается, что состояние 75-летнего кинопродюсера и создателя "Кинотавра" оценивается как крайне тяжёлое.