Пушков спросил Германию про андрогинов и квиров в балете из-за отмены "Щелкунчика"

После отмены классической программы "Щелкунчика" в Германии там следует вообще запретить театр. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, вслед за Национальным балетом Шотландии, который нашёл в балете элементы расизма, аналогичным занятием увлёкся Государственный балет Берлина.

"Если быть последовательно политкорректными, то ему вообще [театру] надо закрыться, поскольку весь мировой балет построен на танцах мужчин и женщин, то есть утверждает наличие всего двух полов. А где пол Х? Где андрогины? Где разнообразные квир-люди? Нет их в мировом балетном репертуаре. Так что, похоже, борьбой со "Щелкунчиком" дело не ограничится", — написал он у себя в телеграм-канале.