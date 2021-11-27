Пушков спросил Германию про андрогинов и квиров в балете из-за отмены "Щелкунчика"
В ФРГ претензии возникли не только к сценам с "темнокожим" гримом персонажей, но и к китайскому танцу.
Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий
После отмены классической программы "Щелкунчика" в Германии там следует вообще запретить театр. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, вслед за Национальным балетом Шотландии, который нашёл в балете элементы расизма, аналогичным занятием увлёкся Государственный балет Берлина.
"Если быть последовательно политкорректными, то ему вообще [театру] надо закрыться, поскольку весь мировой балет построен на танцах мужчин и женщин, то есть утверждает наличие всего двух полов. А где пол Х? Где андрогины? Где разнообразные квир-люди? Нет их в мировом балетном репертуаре. Так что, похоже, борьбой со "Щелкунчиком" дело не ограничится", — написал он у себя в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в Германии балет "Щелкунчик" признали расистским и закрыли. Претензии возникли не только к сценам с "темнокожим" гримом персонажей, но и к китайскому танцу. Не понравились "мелкие шажки" в хореографическом рисунке. После балетмейстер Касаткина заявила, что за скандалом стоят отдельные люди, которые хотят таким образом сделать себе рекламу.
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