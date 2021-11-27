Губернатор Забайкалья Осипов рассказал о работе над "болезненными точками" региона

Губернатор Забайкалья сообщил о планах властей по газификации региона. Видео © LIFE

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поделился с Лайфом планами местных властей по газификации региона. По его словам, благодаря прямому диалогу с населением через социальные сети удаётся выявить самые тяжёлые проблемы и решить их. В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" он рассказал о работе над "болезненными точками".

"Одна из болезненных точек сегодня в том, что Чита не газифицирована. Большое количество домов топится печным отоплением, воздух застаивается, и образуется смог. Для людей очень болезненно то, что идёт превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Люди ждут решения от нас", — отметил он.

Губернатор отметил, что сегодня работы по подготовке газификации Читы ведутся совместно с "Газпромом" и Минэнерго России. Он уточнил, что такие проекты реализуются долго, и газ поступит в дома, которые вносят наибольший вклад в загрязнение воздуха в Чите, не раньше чем через 4–5 лет.

"Мы рассматриваем ряд других параллельных решений в этом году и в следующем. Мы отключим десять котельных, которые в городе топят углём, и переключимся на централизованное теплоснабжение", — сказал гость шоу "Дайте сказать!".

Также совместно с Минэнерго власти Забайкальского края решают, как перевести частные дома с печным отоплением на доступное по тарифу центральное теплоснабжение. Осипов отметил, что регион постепенно снабжается станциями автоматического контроля качества воздуха, перепроверяются источники теплоснабжения. По его словам, региональное правительство финансово помогает предприятиям перейти на технологии бездымного сжигания топлива.