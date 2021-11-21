Что дарили "мисс СССР" и что "мисскам" дарят сейчас

Когда в СССР только появился конкурс красоты, у него была одна задача — напомнить женщинам, потонувшим в домашних заботах и работе, о том, что они женщины, что они важны и уникальны. Поэтому и подарки победительницам дарили, исходя из их пользы, и всякий раз — новые. Однако теперь, когда индустрия красоты встала на поток и королев красоты становится с каждым годом всё больше, призы потеряли свою новизну и стали лишь дополнением к гордому званию королевы.

Телевизор, ваза / 2 000 000 рублей

Маша Калинина и Екатерина Вельмакина. Фото © Pressa.tv, Instagram / _v_e_v

16-летней победительнице первого конкурса "Московская красавица — 1988" Маше Калининой удалось обойти конкуренток и получить главный приз. В финале разыгрывались круиз по Средиземному морю, поездки в Болгарию, Корею, Польшу и Австрию, а также телевизор "Темп", швейная машинка "Радуга" и многое другое. Маше достался телевизор и хрустальная ваза, которые украсили её дом и добавили статуса — технику в то время было сложно достать. А вот 19-летняя Екатерина Вельмакина стала "красой России — 2021" среди студенток, выиграла 2 млн рублей и титул королевы.

Шуба / 77 000 000 рублей

Юлия Суханова и Алина Санько. Фото © РИА "Новости" / Юрий Абрамочкин и Instagram / ms.alinasanko

В 1989 году на конкурсе "Московская красавица" победила 17-летняя Юлия Суханова. Она и её вице-мисс получили по роскошной шубе, но и других участниц спонсоры не обделили. "Аэрофлот" отправил свою фаворитку в тур по Японии и предложил работу стюардессой, другой кировский завод "Вятка автомат" вручил стиральную машину, третьей подарили косметику, а четвёртой — вазу. Сейчас разброс призов в конкурсах красоты куда меньше — он один и тот же из года в год. Так, 22-летняя "мисс Россия — 2019" Алина Санько (дальше конкурс не проводился из-за пандемии) выиграла корону с драгоценностями стоимостью в миллион долларов (около 73 млн рублей), денежный приз в 3 млн рублей и автомобиль. Её вице-королевам достались гранты на бесплатное обучение в любом вузе страны.

"Девятка" / Год спа в Москве-Сити

Ильмира Шамсутдинова и Анна Филиппова. Фото © РИА "Новости" / К. Карташьян и Instagram / anny_philippova