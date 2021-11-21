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Что стало с детьми, чьи знаменитые родители слишком рано ушли из жизни

Потеря родителя — серьёзная травма для любого ребёнка, будь он из известной семьи или нет. Лайф решил проверить, как сложилась судьба юных звёзд, с малых лет научившихся обходиться без мамы или папы.

21 ноября, 08:46

Фото © Instagram / julianachalova

Родители всегда играют в воспитании и формировании своих детей ключевую роль, поэтому утрата одного из них может серьёзно повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка. А постоянное пребывание под прицелом камер из-за популярности погибшей звезды только ухудшает ситуацию, заставляя потом вести затворнический образ жизни. Посмотрим, какой выход придумали эти дети известных родителей, рано столкнувшиеся с бедой.

Сын Жанны Фриске

Фото © Instagram / dmitryshepelev и platon.shepelev

Фото © Instagram / dmitryshepelev и platon.shepelev

Маленький Платон лишился звёздной мамы — певицы и экс-участницы группы "Блестящие" Жанны Фриске — в совсем маленьком возрасте. Мальчику было всего два года, когда артистка умерла от рака мозга. Она узнала о болезни ещё во время беременности и после родов приступила к активному лечению на родине и за границей. Однако летом 2015 года она умерла, и воспитанием их общего сына занялся телеведущий Дмитрий Шепелев. Он тщательно скрывал лицо мальчика от СМИ и старался о нём не говорить. "Первое и главное: мне важно, чтобы он рос в спокойствии. Чтобы у Платона не спрашивали постоянно, а помнит ли он маму", — заявлял Шепелев в интервью. Сейчас мальчику восемь лет, и он очень похож на маму в детстве. Платон ходит в частную престижную школу, любит плавать, кататься на велосипеде, читать и, разумеется, музыку. На днях Шепелев поделился роликом, как сын играет на электрогитаре.

Дочь Юлии Началовой

Фото © Instagram / julianachalova и julianachalova

Фото © Instagram / julianachalova и julianachalova

14-летняя Вера Алдонина — единственная дочь певицы Юлии Началовой, которую та родила во втором браке с футболистом Евгением Алдониным. Когда девочке было пять лет, её родители развелись и Вера осталась жить с мамой. Но папа с радара пропадать не стал, несмотря на новые отношения бывшей жены. После смерти Началовой в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности Евгений забрал дочь в свою семью и стал воспитывать её вместе с двумя другими детьми. С ними Вера нашла общий язык и быстро подружилась. Девочка мечтает учиться вокалу (а с крёстной в виде Ларисы Долиной это совсем не сложно) и выступать на сцене. И её громкий дебют уже состоялся: недавно она выступила вместе с Александром Панайотовым на шоу "Дуэты", где спела мамину песню "Герой не моего романа".

Сын Децла (Кирилла Толмацкого)

Фото © Instagram / looktvinfo и juzeppe_junior

Фото © Instagram / looktvinfo и juzeppe_junior

С внезапной смертью Кирилла Толмацкого его сын Антоний Киселёв не только потерял отца, но и оказался втянут в скандал между родственниками в возрасте 14 лет. Децл давно не общался с родителями, предпочитая держать семью от них подальше, поэтому после того, как во время концерта в Ижевске у него остановилось сердце, отец рэпера даже не хотел признавать Тони своим внуком, не веря в их родство. А затем дедушка с бабушкой отобрали у мальчика унаследованные деньги и отказывали в финансовой помощи, боясь, что мама внука Юлия всё потратит на себя. Средства же Тони были нужны на оплату квартиры, школы и продвижение своего творчества. Идти прямо по стопам отца подросток не собирался, желая привнести в музыку что-то новое. Но и зацикливаться на этой идее он не думал — его привлекает публичность в целом, ведь к камерам он привык с детства. "Надо попробовать. Если не получится, займусь чем-то другим", — признался он в интервью. Спустя два года после смерти отца он выпустил трек Dzen, под клипом которого его поддержали фанаты, заявив, что "это лучше, чем Моргенштерн".

Дети Сергея Бодрова – младшего

Фото © kino-teatr.ru и "Кинопоиск"

Фото © kino-teatr.ru и "Кинопоиск"

Ольга Бодрова потеряла отца рано, в четырёхлетнем возрасте, и оказалась в весьма непростой ситуации. Мама, телережиссёр Светлана Бодрова, пыталась справиться с горем и двумя маленькими детьми на руках, но ей удалось поставить их на ноги. Сперва Оля — круглая отличница — считала, что нужно выбрать хлебную и полезную профессию, а затем махнула рукой и последовала за мечтой — и отцом. В 2020 году она окончила ГИТИС, за время учёбы получив пару несерьёзных ролей. Однако в этом году ей повезло: выходит фильм "Море волнуется раз", в котором 23-летняя Оля сыграла главную роль.

Фото © Instagram / san4eezes и "Кинопоиск"

Фото © Instagram / san4eezes и "Кинопоиск"

Сын Сергея Бодрова – младшего отца даже не помнит — тот погиб на съёмках фильма "Связной", когда Александру было всего несколько месяцев. Креативная жилка мальчика тоже не миновала: он хотел стать актёром или режиссёром, но в итоге решил творить альтернативно и подался в рэперы. В 2020 году он создал свою рэп-группу, которая просуществовала недолго. После её распада Саша остановился на псевдониме sanCheezeS, под которым выступает до сих пор. Он выпустил альбом "Рэп-мастерская" из пяти треков, два их которых записаны в фите с Haze2Face.

Дочь Пола Уокера

Фото © Instagram / meadowwalker и meadowwalker

Фото © Instagram / meadowwalker и meadowwalker

Мидоу так и не удалось провести достаточно времени с папой из-за ужасной аварии, в которой он погиб в 2013 году. Детство девочка прожила с мамой на Гавайях, редко видясь с отцом, зато когда она переехала к нему, радости не было предела. Однако спустя два года Пол Уокер разбился. Мидоу на тот момент было 15 лет, и она не хотела публичности. Актёрский состав "Форсажа" и её крестный отец Вин Дизель уважали это решение и всячески помогали Мидоу. Стоило девушке подрасти, как она выбрала карьеру модели и завела инстаграм, начав делиться воспоминаниями об отце с его фанатами. Мидоу стала сотрудничать с такими крупными брендами, как Proenza Schouler и Givenchy. А осенью 2021 года она вышла замуж за актёра Луи Торнтона-Аллана, и к алтарю её вёл крёстный.

Как сложилась судьба "папиной дочки", от которой никто не ожидал таких внешних изменений

Как сложилась судьба "папиной дочки", от которой никто не ожидал таких внешних изменений

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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