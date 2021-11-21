Что стало с детьми, чьи знаменитые родители слишком рано ушли из жизни

Родители всегда играют в воспитании и формировании своих детей ключевую роль, поэтому утрата одного из них может серьёзно повлиять на дальнейшую жизнь ребёнка. А постоянное пребывание под прицелом камер из-за популярности погибшей звезды только ухудшает ситуацию, заставляя потом вести затворнический образ жизни. Посмотрим, какой выход придумали эти дети известных родителей, рано столкнувшиеся с бедой.

Сын Жанны Фриске

Фото © Instagram / dmitryshepelev и platon.shepelev

Маленький Платон лишился звёздной мамы — певицы и экс-участницы группы "Блестящие" Жанны Фриске — в совсем маленьком возрасте. Мальчику было всего два года, когда артистка умерла от рака мозга. Она узнала о болезни ещё во время беременности и после родов приступила к активному лечению на родине и за границей. Однако летом 2015 года она умерла, и воспитанием их общего сына занялся телеведущий Дмитрий Шепелев. Он тщательно скрывал лицо мальчика от СМИ и старался о нём не говорить. "Первое и главное: мне важно, чтобы он рос в спокойствии. Чтобы у Платона не спрашивали постоянно, а помнит ли он маму", — заявлял Шепелев в интервью. Сейчас мальчику восемь лет, и он очень похож на маму в детстве. Платон ходит в частную престижную школу, любит плавать, кататься на велосипеде, читать и, разумеется, музыку. На днях Шепелев поделился роликом, как сын играет на электрогитаре.

Дочь Юлии Началовой

Фото © Instagram / julianachalova и julianachalova

14-летняя Вера Алдонина — единственная дочь певицы Юлии Началовой, которую та родила во втором браке с футболистом Евгением Алдониным. Когда девочке было пять лет, её родители развелись и Вера осталась жить с мамой. Но папа с радара пропадать не стал, несмотря на новые отношения бывшей жены. После смерти Началовой в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности Евгений забрал дочь в свою семью и стал воспитывать её вместе с двумя другими детьми. С ними Вера нашла общий язык и быстро подружилась. Девочка мечтает учиться вокалу (а с крёстной в виде Ларисы Долиной это совсем не сложно) и выступать на сцене. И её громкий дебют уже состоялся: недавно она выступила вместе с Александром Панайотовым на шоу "Дуэты", где спела мамину песню "Герой не моего романа".

Сын Децла (Кирилла Толмацкого)

Фото © Instagram / looktvinfo и juzeppe_junior

С внезапной смертью Кирилла Толмацкого его сын Антоний Киселёв не только потерял отца, но и оказался втянут в скандал между родственниками в возрасте 14 лет. Децл давно не общался с родителями, предпочитая держать семью от них подальше, поэтому после того, как во время концерта в Ижевске у него остановилось сердце, отец рэпера даже не хотел признавать Тони своим внуком, не веря в их родство. А затем дедушка с бабушкой отобрали у мальчика унаследованные деньги и отказывали в финансовой помощи, боясь, что мама внука Юлия всё потратит на себя. Средства же Тони были нужны на оплату квартиры, школы и продвижение своего творчества. Идти прямо по стопам отца подросток не собирался, желая привнести в музыку что-то новое. Но и зацикливаться на этой идее он не думал — его привлекает публичность в целом, ведь к камерам он привык с детства. "Надо попробовать. Если не получится, займусь чем-то другим", — признался он в интервью. Спустя два года после смерти отца он выпустил трек Dzen, под клипом которого его поддержали фанаты, заявив, что "это лучше, чем Моргенштерн".

Дети Сергея Бодрова – младшего

Ольга Бодрова потеряла отца рано, в четырёхлетнем возрасте, и оказалась в весьма непростой ситуации. Мама, телережиссёр Светлана Бодрова, пыталась справиться с горем и двумя маленькими детьми на руках, но ей удалось поставить их на ноги. Сперва Оля — круглая отличница — считала, что нужно выбрать хлебную и полезную профессию, а затем махнула рукой и последовала за мечтой — и отцом. В 2020 году она окончила ГИТИС, за время учёбы получив пару несерьёзных ролей. Однако в этом году ей повезло: выходит фильм "Море волнуется раз", в котором 23-летняя Оля сыграла главную роль.

Фото © Instagram / san4eezes и "Кинопоиск"

Сын Сергея Бодрова – младшего отца даже не помнит — тот погиб на съёмках фильма "Связной", когда Александру было всего несколько месяцев. Креативная жилка мальчика тоже не миновала: он хотел стать актёром или режиссёром, но в итоге решил творить альтернативно и подался в рэперы. В 2020 году он создал свою рэп-группу, которая просуществовала недолго. После её распада Саша остановился на псевдониме sanCheezeS, под которым выступает до сих пор. Он выпустил альбом "Рэп-мастерская" из пяти треков, два их которых записаны в фите с Haze2Face.

Дочь Пола Уокера

Фото © Instagram / meadowwalker и meadowwalker