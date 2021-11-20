Звёзды, которые ретушируют свои фото, но забывают, что камеры есть у всех

Желание показаться более эффектным, чем есть на самом деле, понятно многим, а потому никто уже не возмущается из-за лёгких фильтров и ретуши на снимках. Раздражение появляется, лишь когда фотошопа становится слишком много. И звёзды не понимают, что концепция "не пойман — не вор" на них не распространяется, ведь на знаменитостей отовсюду направлены камеры. Лайф собрал злостных рецидивистов среди селебов, которые ни дня не проживут без фильтра.

Яна Рудковская

Фото © Telegram / "НеМалахов"

46-летняя продюсер Яна Рудковская делает всё и даже больше, чтобы выглядеть на сто процентов. В ход идут дорогая косметика, брендовые аксессуары и роскошные наряды. Вот только все миллионы, что звезда тратит на внешность, меркнут перед обилием фотошопа, который Рудковская использует на своих снимках. Слишком длинные ноги, выглаженная до состояния пластика кожа, подтянутые руки и лицо — всё это раскрывается, когда смотришь на фото продюсера из чужих инстаграмов.

Анна Семенович

Фото © Telegram / "НеМалахов"

Ни один список фотошопных рецидивистов не был бы полон без певицы и актрисы Анны Семенович. Тяга к ретуши у звезды появилась в последние годы, когда выдающимися в её фигуре стала не только грудь, но и остальные части. Как только у 41-летней Семенович начались проблемы с лишним весом — на её снимках поселился фотошоп, который как мог уменьшал объёмы артистки. Погнутые перила, поплывший горизонт, отражения и даже чужие инстаграмы каждый раз раскрывают тайну звезды, но она продолжает как ни в чём не бывало.

Филипп Киркоров

Фото © Instagram / fkirkorov и Telegram / "Светские хроники"

54-летний певец Филипп Киркоров попадается на фотошопе редко, но метко. Артист хорошо выглядит для своего возраста, но всегда хочется быть ещё лучше — особенно перед подписчиками в "Инстаграме". Правда, эффектному фото помешали карантин и лишний вес, который звезда набрала во время самоизоляций. Чтобы не привлекать к себе внимание, Филипп решил отфотошопить снимок, вот только вскрывшаяся правда сделала всё только хуже — и наоборот.

Ксения Бородина

Фото © Instagram / borodylia и Telegram / YOBAJUR

38-летняя Ксения Бородина — ещё одна королева фотошопа российского шоу-бизнеса. Причём внешности и фигуре телеведущей многие уже и так завидуют, но этого Ксении, видимо, недостаточно. Она постоянно удлиняет ноги, затягивает талию и разглаживает лицо. Это бы имело больший эффект, если бы звезду не ловили на неумелой ретуши, а подружки не выкладывали в сториз видео с настоящей внешностью Бородиной.

Ани Лорак

Фото © Instagram / anilorak и fkirkorov