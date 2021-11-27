Минстрой поднимет нормативную стоимость жилья в России на 27%

В первом полугодии 2022 года норматив стоимости квадратного метра жилья в России составит 70,5 тысячи рублей, что на 27% больше, чем аналогичный показатель второго полугодия текущего года. Соответствующий приказ подготовил Минстрой.

Также проект документа определяет среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в российских регионах. Так, наиболее высокие показатели будут установлены в Москве (+98%, или 265,805 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (+82%, или 162,963 тысячи рублей) и на Сахалине (-1%, или 116,554 тысячи рублей).

Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются властями для расчёта социальных выплат россиянам, которые по тем или иным причинам стоят в очереди на приобретение жилой недвижимости за счёт федерального бюджета. В Минстрое добавили, что впервые для расчёта была использована новая методика, которая помогает наиболее точно рассчитать размер соцвыплат.