Прилёт врио главы МЧС в Дзержинск отменён после стабилизации обстановки на заводе

Прилёт оперативной группы центрального аппарата МЧС с врио главы ведомства Александром Чуприяном в Дзержинск из-за взрывов на заводе боеприпасов отменили после стабилизации обстановки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Между тем Минздрав региона уточнил, что одна из пострадавших сотрудниц предприятия в состоянии средней степени тяжести переведена в ожоговый центр ПИМУ. У второй пострадавшей зафиксирован гипертонический криз, она доставлена в больницу № 7 Дзержинска.