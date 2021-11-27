Прилёт врио главы МЧС в Дзержинск отменён после стабилизации обстановки на заводе
Ранее сообщалось, что на место происшествия вылетел из Кемерова Александр Чуприян.
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Прилёт оперативной группы центрального аппарата МЧС с врио главы ведомства Александром Чуприяном в Дзержинск из-за взрывов на заводе боеприпасов отменили после стабилизации обстановки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Между тем Минздрав региона уточнил, что одна из пострадавших сотрудниц предприятия в состоянии средней степени тяжести переведена в ожоговый центр ПИМУ. У второй пострадавшей зафиксирован гипертонический криз, она доставлена в больницу № 7 Дзержинска.
Как сообщал Лайф, серия взрывов произошла в 9:56 на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали две женщины. Один цех оказался практически полностью разрушен, на месте начался пожар. Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщал о вылете из Кемерова в Дзержинск на место взрывов.
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