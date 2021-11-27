Врио главы МЧС Чуприян вылетел из Кемерова в Дзержинск из-за взрывов на заводе

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел из Кемерова в Дзержинск Нижегородской области из-за взрывов на заводе боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном вылетела в г. Дзержинск Нижегородской области, где производится тушение пожара на площади 900 кв. м", — уточнили в министерстве.

Там сообщили, что работники предприятия выведены в безопасное место. Угрозы для жизни и здоровья людей нет, к ликвидации ЧП привлекается 87 человек и 24 единицы техники.