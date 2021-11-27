Врио главы МЧС Чуприян вылетел из Кемерова в Дзержинск из-за взрывов на заводе
Его сопровождает оперативная группа центрального аппарата ведомства.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян. Фото © ТАСС / Киселёв Максим
Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетел из Кемерова в Дзержинск Нижегородской области из-за взрывов на заводе боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном вылетела в г. Дзержинск Нижегородской области, где производится тушение пожара на площади 900 кв. м", — уточнили в министерстве.
Там сообщили, что работники предприятия выведены в безопасное место. Угрозы для жизни и здоровья людей нет, к ликвидации ЧП привлекается 87 человек и 24 единицы техники.
Как сообщал Лайф, серия взрывов произошла в 9:56 на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали две женщины. Один цех оказался практически полностью разрушен, на месте начался пожар.
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