НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Астрахани ищут вандалов, осквернивших мемориал советским воинам

Неизвестные отпилили часть автомата от памятника, расположенного на городском кладбище.

27 ноября, 13:25
<p>Фото © <a href="https://astrakhan.inregiontoday.ru/?p=26625" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Астраханские будни"</a></p>

Фото © "Астраханские будни"

В Астрахани осквернили братскую могилу павших в Великой Отечественной войне советских воинов, расположенную на Старом кладбище на улице Софьи Перовской. Злоумышленников ищут, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Вандалы отпилили часть винтовки, расположенной на мемориале. Злоумышленники, чьи личности сейчас устанавливаются правоохранительными органами, причинили не только материальный ущерб. Они покусились на светлую память о людях, сражавшихся за свободу нашего народа от фашизма", — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что на городское кладбище прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела место происшествия.

Полиция в Кемерове отыскала пенсионера-вандала из вирусного ролика про мусорку

Полиция в Кемерове отыскала пенсионера-вандала из вирусного ролика про мусорку

Ранее Лайф сообщал, что на блогера из Москвы завели дело из-за справления нужды на стенд с портретом ветерана ВОВ.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1