В Астрахани ищут вандалов, осквернивших мемориал советским воинам

В Астрахани осквернили братскую могилу павших в Великой Отечественной войне советских воинов, расположенную на Старом кладбище на улице Софьи Перовской. Злоумышленников ищут, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Вандалы отпилили часть винтовки, расположенной на мемориале. Злоумышленники, чьи личности сейчас устанавливаются правоохранительными органами, причинили не только материальный ущерб. Они покусились на светлую память о людях, сражавшихся за свободу нашего народа от фашизма", — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что на городское кладбище прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела место происшествия.