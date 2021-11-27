В Астрахани ищут вандалов, осквернивших мемориал советским воинам
Неизвестные отпилили часть автомата от памятника, расположенного на городском кладбище.
Фото © "Астраханские будни"
В Астрахани осквернили братскую могилу павших в Великой Отечественной войне советских воинов, расположенную на Старом кладбище на улице Софьи Перовской. Злоумышленников ищут, сообщили в пресс-службе мэрии города.
"Вандалы отпилили часть винтовки, расположенной на мемориале. Злоумышленники, чьи личности сейчас устанавливаются правоохранительными органами, причинили не только материальный ущерб. Они покусились на светлую память о людях, сражавшихся за свободу нашего народа от фашизма", — сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что на городское кладбище прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела место происшествия.
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