Постпред России в Вене призвал AUKUS отказаться от строительства атомных подлодок

Россия рассчитывает, что участники партнёрства в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) через полтора года откажутся от строительства атомных подлодок. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Рассчитываем, что в конечном счёте здравый смысл возобладает и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учётом мнения международного сообщества", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД России.

Ульянов также призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси регулярно информировать Совет управляющих о том, как разворачивается взаимодействие МАГАТЭ с альянсом. Он подчеркнул необходимость обеспечить максимальную транспарентность и подотчётность. Государства-члены имеют право получать полную картину происходящего, отметил постпред РФ.