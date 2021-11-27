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Постпред России в Вене призвал AUKUS отказаться от строительства атомных подлодок

Тем не менее Ульянов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии регулярно информировать руководство о взаимодействии МАГАТЭ с альянсом.

27 ноября, 15:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mission_rf/status/1464248558345932809/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@mission_rf</a></p>

Фото © Twitter / @mission_rf

Россия рассчитывает, что участники партнёрства в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) через полтора года откажутся от строительства атомных подлодок. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Рассчитываем, что в конечном счёте здравый смысл возобладает и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учётом мнения международного сообщества", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД России.

Ульянов также призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси регулярно информировать Совет управляющих о том, как разворачивается взаимодействие МАГАТЭ с альянсом. Он подчеркнул необходимость обеспечить максимальную транспарентность и подотчётность. Государства-члены имеют право получать полную картину происходящего, отметил постпред РФ.

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Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ждёт ответы на вопросы по AUKUS. При этом в ведомстве отметили, что Москва разделяет озабоченность Пекина по этой теме.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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