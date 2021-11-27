Борис Джонсон: Омикрон-штамм может передаваться между вакцинированными
По его словам, учёные получают всё больше информации о вирусе, хотя все его особенности пока не раскрыты.
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Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", продемонстрировал способность передаваться между полностью вакцинированными людьми. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне, которая была созвана после выявления двух случаев заражения данным штаммом в Соединённом Королевстве.
"Этот вариант распространяется по миру, и два случая уже выявлены у нас. Как это всегда бывает с новыми разновидностями вируса, есть многое, чего на столь раннем этапе мы просто не можем знать, однако наши учёные получают о нём всё больше и больше информации. Похоже на то, что "омикрон" распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими обе дозы вакцины", — сказал он.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.
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