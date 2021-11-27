Борис Джонсон: Омикрон-штамм может передаваться между вакцинированными

"Этот вариант распространяется по миру, и два случая уже выявлены у нас. Как это всегда бывает с новыми разновидностями вируса, есть многое, чего на столь раннем этапе мы просто не можем знать, однако наши учёные получают о нём всё больше и больше информации. Похоже на то, что "омикрон" распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими обе дозы вакцины", — сказал он.