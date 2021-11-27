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Израильские учёные нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

По их мнению, на инфекцию оказывают эффективное влияние особые формы излучения.

27 ноября, 17:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды возможно с помощью миллиметровых волн — такой вывод сделали учёные из Ариэльского университета в Израиле. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters.

Израильские учёные изучили воздействие на инфекцию радиоволн длиной от 1 до 10 миллиметров и обнаружили, что радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды.

"Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трёх миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров", — объяснил соавтор исследования, профессор Моше Эйнат в комментарии Jerusalem Post.

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Отмечается, что воздействие миллиметрового излучения широко применяется в медицине, в частности для борьбы с раковыми клетками, а также используется для беспроводной передачи энергии.

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Ранее Лайф писал, что учёные нашли способ защититься от коронавируса наночастицами серебра. Препарат на их основе нужно начать использовать в терапии в России, уверены химики. Его эффективность подтвердилась в нескольких исследованиях.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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