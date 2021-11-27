Израильские учёные нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды

Уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды возможно с помощью миллиметровых волн — такой вывод сделали учёные из Ариэльского университета в Израиле. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters.

Израильские учёные изучили воздействие на инфекцию радиоволн длиной от 1 до 10 миллиметров и обнаружили, что радиация позволяет уничтожить патогены за две секунды.

"Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трёх миллиметров. Просто для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны — около 12 сантиметров", — объяснил соавтор исследования, профессор Моше Эйнат в комментарии Jerusalem Post.

Отмечается, что воздействие миллиметрового излучения широко применяется в медицине, в частности для борьбы с раковыми клетками, а также используется для беспроводной передачи энергии.