ЮАР пообещала поделиться образцами омикрон-штамма коронавируса
Соответствующие запросы уже поступили от Соединённых Штатов и Великобритании.
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Южно-Африканская Республика (ЮАР) намерена поделиться с другими странами образцами нового штамма коронавируса B.1.1.529 — "омикрон". С таким заявлением выступил директор центра инноваций и реагирования на эпидемии страны Тулио де Оливейра.
"Мы сделаем с ним то же, что сделали со штаммом "бета", — направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире", — заявил де Оливейра газете Financial Times.
По его словам, уже поступили соответствующие запросы по B.1.1.529 от США и Великобритании. Оливейра напомнил, что его страна всегда очень тесно сотрудничала со всеми основными агентствами безопасности в мире, чтобы ответы на ключевые вопросы можно было получить как можно быстрее. В то же время он уточнил, что образцы не рассылаются частным компаниям, работа происходит только через государственные организации.
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой омикрон. Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.
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