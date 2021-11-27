ЮАР пообещала поделиться образцами омикрон-штамма коронавируса

"Мы сделаем с ним то же, что сделали со штаммом "бета", — направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире", — заявил де Оливейра газете Financial Times.

По его словам, уже поступили соответствующие запросы по B.1.1.529 от США и Великобритании. Оливейра напомнил, что его страна всегда очень тесно сотрудничала со всеми основными агентствами безопасности в мире, чтобы ответы на ключевые вопросы можно было получить как можно быстрее. В то же время он уточнил, что образцы не рассылаются частным компаниям, работа происходит только через государственные организации.