"Химки" сыграли вничью с "Краснодаром" в матче с шестью голами и незабитым пенальти
Южане идут в турнирной таблице на пятой позиции, подмосковный клуб — 14-й.
Фото © ФК "Краснодар"
Подмосковные "Химки" дома сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:3.
До перерыва был забит только один гол, остальные пять — во второй половине встречи. По ходу матча ни одной из команд не удавалось оторваться больше чем на один мяч.
В составе "Химок" отличились Эльмир Набиуллин, Денис Глушаков и Александр Долгов. У гостей ворота соперников поразили Виктор Классон, Реми Кабелла и Владимир Ильин.
В конце первого тайма "Краснодар" не реализовал пенальти. Вратарь "Химок" Илья Лантратов отразил удар польского полузащитника соперников Гжегожа Крыховяка.
"Краснодар" набрал 25 очков, оставшись на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с 14 баллами поднялись на 14-ю строчку.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 16-й тур
"Химки" — "Краснодар" — 3:3
Голы: Классон 6' (0:1), Набиуллин 54' (1:1), Глушаков 56' (2:1), Кабелла 68' (2:2), Долгов 71' (3:2), Ильин 80' (3:3)
Комментариев: 0