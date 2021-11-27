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"Химки" сыграли вничью с "Краснодаром" в матче с шестью голами и незабитым пенальти

Южане идут в турнирной таблице на пятой позиции, подмосковный клуб — 14-й.

27 ноября, 17:58
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Подмосковные "Химки" дома сыграли вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:3.

До перерыва был забит только один гол, остальные пять — во второй половине встречи. По ходу матча ни одной из команд не удавалось оторваться больше чем на один мяч.

В составе "Химок" отличились Эльмир Набиуллин, Денис Глушаков и Александр Долгов. У гостей ворота соперников поразили Виктор Классон, Реми Кабелла и Владимир Ильин.

В конце первого тайма "Краснодар" не реализовал пенальти. Вратарь "Химок" Илья Лантратов отразил удар польского полузащитника соперников Гжегожа Крыховяка.

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"Краснодар" набрал 25 очков, оставшись на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с 14 баллами поднялись на 14-ю строчку.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 16-й тур

"Химки" — "Краснодар" — 3:3

Голы: Классон 6' (0:1), Набиуллин 54' (1:1), Глушаков 56' (2:1), Кабелла 68' (2:2), Долгов 71' (3:2), Ильин 80' (3:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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