Непомнящий и Карлсен второй раз сыграли вничью в матче за титул чемпиона мира по шахматам

Вторая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась после 58 ходов. Белыми фигурами играл Карлсен, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.

Счёт в матче по-прежнему ничейный — 1:1. Третья партия состоится в воскресенье, 28 ноября. Белыми на этот раз будет играть Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.