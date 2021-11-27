Непомнящий и Карлсен второй раз сыграли вничью в матче за титул чемпиона мира по шахматам
Гроссмейстеры сделали по 58 ходов. Третья партия состоится в воскресенье, 28 ноября.
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Вторая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".
Партия завершилась после 58 ходов. Белыми фигурами играл Карлсен, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.
Счёт в матче по-прежнему ничейный — 1:1. Третья партия состоится в воскресенье, 28 ноября. Белыми на этот раз будет играть Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.
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Всего матч будет состоять из 14 классических партий. Победу одержит шахматист, который наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.
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