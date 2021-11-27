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Непомнящий и Карлсен второй раз сыграли вничью в матче за титул чемпиона мира по шахматам

Гроссмейстеры сделали по 58 ходов. Третья партия состоится в воскресенье, 28 ноября.

27 ноября, 17:00
<p>Фото © FIDE</p>

Фото © FIDE

Вторая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Гроссмейстеры играют в Дубае в рамках всемирной выставки "Экспо".

Партия завершилась после 58 ходов. Белыми фигурами играл Карлсен, в четвёртый раз защищающий чемпионский титул.

Счёт в матче по-прежнему ничейный — 1:1. Третья партия состоится в воскресенье, 28 ноября. Белыми на этот раз будет играть Непомнящий, в апреле выигравший турнир претендентов в Екатеринбурге.

"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего

"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего

Всего матч будет состоять из 14 классических партий. Победу одержит шахматист, который наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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