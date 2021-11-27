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В Челябинске подросток угнал BMW отца и устроил массовое ДТП

Столкнулись BMW 5, Toyota, KIA Sportage, Skoda Kodiaq, Hyundai i30, но никто не пострадал.

27 ноября, 16:56

Кадр из видео © 74.RU / Алексей Сырцев

Подросток устроил массовую аварию в Челябинске. Видео © 74.RU / Алексей Сырцев

В Челябинске на улице Чичерина подросток на BMW 5 устроил аварию с пятью автомобилями. Несовершеннолетний виновник ДТП угнал машину у родителей, передаёт cheltv.ru.

По предварительным данным, 17-летний юный гонщик стащил у отца ключи от машины и поехал кататься, но не справился с управлением и столкнулся на перекрёстке с четырьмя иномарками. По данным пресс-службы ГИБДД города Челябинска, в ДТП никто не пострадал, однако автомобили сильно повреждены. По факту данного происшествия проводится проверка.

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"Столкнулись BMW 5, Toyota, KIA Sportage, Skoda Kodiaq, Hyundai i30. Пострадавших нет. Обстоятельства уточняются", — уточнили в ГИБДД региона.

Ранее Лайф писал, что МВД опубликовало видео погони за наркокурьером на МКАД.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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