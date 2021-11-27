В Челябинске подросток угнал BMW отца и устроил массовое ДТП

В Челябинске на улице Чичерина подросток на BMW 5 устроил аварию с пятью автомобилями. Несовершеннолетний виновник ДТП угнал машину у родителей, передаёт cheltv.ru.

По предварительным данным, 17-летний юный гонщик стащил у отца ключи от машины и поехал кататься, но не справился с управлением и столкнулся на перекрёстке с четырьмя иномарками. По данным пресс-службы ГИБДД города Челябинска, в ДТП никто не пострадал, однако автомобили сильно повреждены. По факту данного происшествия проводится проверка.