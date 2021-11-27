Комитет Госдумы по молодёжной политике поддержал проект о страховании волонтёров

Там напомнили, что это люди, которые работают в красных ковидных зонах, участвуют в ликвидации ЧС и в поисково-спасательных операциях.

Законопроект об обязательном страховании волонтёров поддержал Комитет Госдумы по молодёжной политике. Пострадавшие в ходе своей деятельности добровольцы в случае его принятия смогут получить от 15 тысяч рублей до одного миллиона, сообщил председатель Комитета ГГД Артём Метелев.

"Речь идёт о десятках тысяч волонтёров, которые работают в красных зонах больниц, участвуют в ликвидации ЧС, задействованы в поисково-спасательных отрядах. Конечно, всё это сопряжено с высокой долей риска для здоровья. Мы считаем, что государство должно дать этим активистам уверенность, что в случае травмы, болезни или других неприятностей они не останутся одни, им обязательно помогут", — сказал он.

В ходе заседания депутатами были рассмотрены и другие меры поддержки добровольцев, среди которых бесплатный медосмотр и оформление медкнижки, дополнительный день к отпуску, льготное посещение учреждений культуры и спортивных мероприятий, учёт волонтёрского опыта при определении стажа, а также при поступлении на госслужбу (в том числе поступлении в магистратуру, послевузовское образование, переводе на бюджетную форму обучения).

Волонтёры также не останутся обделёнными при назначении повышенной стипендии студентам. Для них будет организован выпуск специализированных проездных, предоставляющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Несовершеннолетним волонтёрам организуют бесплатные путёвки на добровольческие смены в детских центрах и оздоровительных лагерях. Будет и 25%-ная скидка на приобретение билетов железнодорожного транспорта. И, наконец, рассмотрена возможность социальной ипотеки либо субсидии на оплату части стоимости жилья при наличии опыта волонтёрской деятельности не менее 100 часов в год на протяжении 10 лет.

Следующее обсуждение этих инициатив состоится на Международном форуме гражданского участия #МыВместе, куда будут приглашены представители профильных ведомств исполнительной власти.