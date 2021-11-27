Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 ноября 2021, 19:52

Комитет Госдумы по молодёжной политике поддержал проект о страховании волонтёров

Там напомнили, что это люди, которые работают в красных ковидных зонах, участвуют в ликвидации ЧС и в поисково-спасательных операциях.

Законопроект об обязательном страховании волонтёров поддержал Комитет Госдумы по молодёжной политике. Пострадавшие в ходе своей деятельности добровольцы в случае его принятия смогут получить от 15 тысяч рублей до одного миллиона, сообщил председатель Комитета ГГД Артём Метелев.

"Речь идёт о десятках тысяч волонтёров, которые работают в красных зонах больниц, участвуют в ликвидации ЧС, задействованы в поисково-спасательных отрядах. Конечно, всё это сопряжено с высокой долей риска для здоровья. Мы считаем, что государство должно дать этим активистам уверенность, что в случае травмы, болезни или других неприятностей они не останутся одни, им обязательно помогут", — сказал он.

В ходе заседания депутатами были рассмотрены и другие меры поддержки добровольцев, среди которых бесплатный медосмотр и оформление медкнижки, дополнительный день к отпуску, льготное посещение учреждений культуры и спортивных мероприятий, учёт волонтёрского опыта при определении стажа, а также при поступлении на госслужбу (в том числе поступлении в магистратуру, послевузовское образование, переводе на бюджетную форму обучения).

Россияне смогут подавать заявления на пенсионное страхование через "Госуслуги"
Россияне смогут подавать заявления на пенсионное страхование через "Госуслуги"

Волонтёры также не останутся обделёнными при назначении повышенной стипендии студентам. Для них будет организован выпуск специализированных проездных, предоставляющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Несовершеннолетним волонтёрам организуют бесплатные путёвки на добровольческие смены в детских центрах и оздоровительных лагерях. Будет и 25%-ная скидка на приобретение билетов железнодорожного транспорта. И, наконец, рассмотрена возможность социальной ипотеки либо субсидии на оплату части стоимости жилья при наличии опыта волонтёрской деятельности не менее 100 часов в год на протяжении 10 лет.

Следующее обсуждение этих инициатив состоится на Международном форуме гражданского участия #МыВместе, куда будут приглашены представители профильных ведомств исполнительной власти.

В России появятся цифровые полисы ОМС
В России появятся цифровые полисы ОМС

А ранее Лайф рассказывал, что депутат Госдумы рассказал о мерах поддержки волонтёров акции #МыВместе. Он отметил, что крайне важным вопросом является вакцинация волонтёров от коронавируса. Кстати, скоро завершится голосование за участников премии "Мы вместе". Победителей объявят на Международном форуме гражданского участия, который состоится в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" в период с 2 по 5 декабря.

BannerImage

Фото © ТАСС / Алеев Егор

Алексей Дёмин
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar