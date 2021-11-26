Лихой поворот: В России предложили ужесточить наказание за опасное вождение Проект "20 идей по развитию России", который создал Дмитрий Давыдов, предлагает на законодательном уровне ужесточить наказание за опасное вождение. 25 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / imago images / photothek

Термин "опасное вождение" был введён в правила дорожного движения постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года и трактуется как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создаёт угрозу аварийной ситуации.

Но на практике, как считает основатель проекта "20 идей для развития России", опасное вождение — понятие более широкое. Например, в Испании действует законодательная норма, согласно которой водители могут быть привлечены к ответственности за управление автомобилем в опасной для вождения обуви (сланцы, туфли на высоком каблуке, обувь на танкетке и другие) или босиком, а также с обнажённым торсом или в купальном костюме. Ещё могут оштрафовать водителя, если пассажиры создают опасную ситуацию на дороге — например, положив ноги на переднюю панель. Сумма штрафа по этой статье составляет от 80 до 200 евро (6600–16 600 рублей).

Подобные правила есть в Великобритании и Франции. Но в России же до сих пор нет ничего подобного. По данным исследований, зачастую именно нарушение внимательности является частой причиной ДТП. Так, например, в 2020 году в ходе социального опроса 3% признались, что попадали в ДТП из-за отвлечения внимания, а 49% подтвердили, что имеют привычку отвлекаться от дороги, и 5% указали, что отвлекаются часто. Согласно другому исследованию, свободно скользящая на ноге обувь (тапочки, сланцы) увеличивает тормозной путь на 0,13 секунды, то есть на целых 3,5 метра при скорости 97 км/ч, поскольку ощутимо замедляется скорость переставления ноги с одной педали на другую и снижается сила нажатия педали.

По мнению, указанному в проекте "20 идей по развитию России", статью об опасном вождении необходимо дополнить. В первую очередь нужно предусмотреть ответственность за вождение в опасной обуви (сланцы, шлёпанцы, тапочки без задника, валенки, обувь на высоких каблуках и танкетках) или босиком. Во-вторых, необходимо запретить есть за рулём во время вождения или делать макияж. И в-третьих, предлагается ввести штраф за использование наушников во время вождения. Они не просто снижают способность слышать то, что происходит вокруг, но в них содержится и другая опасность — музыка или иной аудиоконтент, который блокирует уши, мешает сосредоточиться на вождении и притупляет способность мозга адекватно воспринимать реальность органами чувств.

Как считает создатель проекта, перенимая успешный опыт и законодательно ограничивая опасное поведение со стороны водителей, можно сократить уровень травматизма и количество смертей на дорогах России.

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Авторы Алексей Соков