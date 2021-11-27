Рублёв вывел сборную России вперёд в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв вывел нашу сборную вперёд в матче с командой Эквадора в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Игра прошла в Мадриде.

Во встрече группы A Рублёв победил занимающего в рейтинге АТР 291-е место Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время россиянин, являющийся пятой ракеткой мира, исполнил 12 эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, отдав сопернику одну свою подачу.

В рамках противостояния сборных России и Эквадора Даниил Медведев сыграет с Эмилио Гомесом. Также запланирован парный матч, в котором Рублёв и Аслан Карацев встретятся с Гонсало Эскобаром и Диего Идальго.