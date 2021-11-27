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Рублёв вывел сборную России вперёд в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Позднее запланирована встреча Даниила Медведева и Эмилио Гомеса.

27 ноября, 17:26
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Российский теннисист Андрей Рублёв вывел нашу сборную вперёд в матче с командой Эквадора в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Игра прошла в Мадриде.

Во встрече группы A Рублёв победил занимающего в рейтинге АТР 291-е место Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время россиянин, являющийся пятой ракеткой мира, исполнил 12 эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, отдав сопернику одну свою подачу.

В рамках противостояния сборных России и Эквадора Даниил Медведев сыграет с Эмилио Гомесом. Также запланирован парный матч, в котором Рублёв и Аслан Карацев встретятся с Гонсало Эскобаром и Диего Идальго.

Всего в финальном турнире Кубка Дэвиса принимают участие 18 сборных, разбитых на шесть трио. В группу вместе с россиянами и эквадорцами попала команда Испании. В четвертьфинал попадут победители групп, а также две сильнейшие сборные из занявших второе место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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