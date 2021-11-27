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Медведев принёс сборной России по теннису победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

В воскресенье, 28 ноября, наши спортсмены сыграют с Испанией за победу в группе.

27 ноября, 18:41
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев принёс нашей сборной победу в матче с командой Эквадора в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Игра прошла в Мадриде.

Во встрече группы A Медведев разгромил занимающего в рейтинге АТР 149-е место Эмилио Гомеса со счётом 6:0, 6:2. Матч продолжался 58 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

В рамках встречи сборных России и Эквадора также запланирован парный матч, в котором Андрей Рублёв и Аслан Карацев сыграют с Гонсало Эскобаром и Диего Идальго. При этом его результат уже не повлияет на исход всего противостояния.

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Всего в финальном турнире Кубка Дэвиса принимают участие 18 сборных, разбитых на шесть трио. В воскресенье, 28 ноября, россияне сыграют с Испанией. Обе команды уже одолели Эквадор. В четвертьфинал попадут победители групп, а также две сильнейшие сборные из занявших второе место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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