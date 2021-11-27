Медведев принёс сборной России по теннису победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса
В воскресенье, 28 ноября, наши спортсмены сыграют с Испанией за победу в группе.
Фото © ATP Tour
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев принёс нашей сборной победу в матче с командой Эквадора в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Игра прошла в Мадриде.
Во встрече группы A Медведев разгромил занимающего в рейтинге АТР 149-е место Эмилио Гомеса со счётом 6:0, 6:2. Матч продолжался 58 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.
В рамках встречи сборных России и Эквадора также запланирован парный матч, в котором Андрей Рублёв и Аслан Карацев сыграют с Гонсало Эскобаром и Диего Идальго. При этом его результат уже не повлияет на исход всего противостояния.
Всего в финальном турнире Кубка Дэвиса принимают участие 18 сборных, разбитых на шесть трио. В воскресенье, 28 ноября, россияне сыграют с Испанией. Обе команды уже одолели Эквадор. В четвертьфинал попадут победители групп, а также две сильнейшие сборные из занявших второе место.
Теннис. Интересное по теме
Рублёв вывел сборную России вперёд в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса
сегодня в 17:26
"Вечеринка далась мне тяжело": Российский теннисист Южный рассказал, как напился на Олимпиаде в Афинах
24 ноября, 12:58
У Даниила Медведева украли часы за 200 тысяч евро во время финального турнира АТР
24 ноября, 07:56
Комментариев: 0