Медведев принёс сборной России по теннису победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев принёс нашей сборной победу в матче с командой Эквадора в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Игра прошла в Мадриде.

Во встрече группы A Медведев разгромил занимающего в рейтинге АТР 149-е место Эмилио Гомеса со счётом 6:0, 6:2. Матч продолжался 58 минут. За это время россиянин исполнил четыре эйса и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

В рамках встречи сборных России и Эквадора также запланирован парный матч, в котором Андрей Рублёв и Аслан Карацев сыграют с Гонсало Эскобаром и Диего Идальго. При этом его результат уже не повлияет на исход всего противостояния.