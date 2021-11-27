Антонов: 27 российских дипломатов с семьями покинут США 30 января

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут Соединённые Штаты 30 января 2022 года. Об этом он сообщил в эфире канала "Соловьёв Live".

"Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда", — заявил он.

По его словам, у жён дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Антонов назвал такие меры "политикой по разъединению семей российских дипломатов", напомнив, что США декларируют бережное отношение к семейным традициям.