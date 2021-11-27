Антонов: 27 российских дипломатов с семьями покинут США 30 января
Посол также рассказал, что у жён сотрудников отбирают аккредитацию, а их детям не дают визы.
Здание Посольства РФ в США. Фото © ТАСС / EPA
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут Соединённые Штаты 30 января 2022 года. Об этом он сообщил в эфире канала "Соловьёв Live".
"Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда", — заявил он.
По его словам, у жён дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Антонов назвал такие меры "политикой по разъединению семей российских дипломатов", напомнив, что США декларируют бережное отношение к семейным традициям.
Ранее США заявили о намерении выдворить ещё 55 российских дипломатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что на каждое враждебное действие Вашингтона последует оперативный и соразмерный, но необязательно симметричный ответ.
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