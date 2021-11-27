В Петербурге мужчина угнал у дорожников каток и протаранил машину
Злоумышленника тут же схватили рабочие, теперь ему предстоит ответить за содеянное.
Кадр из видео © LIFE
В Петербурге мужчина угнал дорожный каток и попытался сбежать на нём от рабочих. Видео © LIFE
В жилом комплексе "Солнечный город" в Красносельском районе Петербурга хулиган забрался на дорожный каток и попытался его угнать. На кадрах с места событий, которые оказались в распоряжении Лайфа, очевидцы удивляются: неужели мужчина не понимает, что его так или иначе вычислят.
Дерзкий угон был совершён во время ремонта дорожного полотна на территории ЖК. Неизвестный мужчина забрался на технику и поехал. Дорожные рабочие заметили происходящее и попытались остановить злоумышленника. Их усилия оказались тщетны, но вот сам хулиган оказался слишком пьян, чтобы справиться с управлением, и врезался в припаркованный автомобиль. Мужчину тут же схватили рабочие.
Ранее Лайф писал, что МВД опубликовало видео погони за наркокурьером на МКАД. В ходе общения с представителями правоохранительных органов 23-летний парень пояснил, что ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 228 УК РФ).
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