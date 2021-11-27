В Петербурге мужчина угнал у дорожников каток и протаранил машину

В Петербурге мужчина угнал дорожный каток и попытался сбежать на нём от рабочих. Видео © LIFE

В жилом комплексе "Солнечный город" в Красносельском районе Петербурга хулиган забрался на дорожный каток и попытался его угнать. На кадрах с места событий, которые оказались в распоряжении Лайфа, очевидцы удивляются: неужели мужчина не понимает, что его так или иначе вычислят.

Дерзкий угон был совершён во время ремонта дорожного полотна на территории ЖК. Неизвестный мужчина забрался на технику и поехал. Дорожные рабочие заметили происходящее и попытались остановить злоумышленника. Их усилия оказались тщетны, но вот сам хулиган оказался слишком пьян, чтобы справиться с управлением, и врезался в припаркованный автомобиль. Мужчину тут же схватили рабочие.