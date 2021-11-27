Экс-советник президента США Болтон раскрыл план масштабного "удара" по России

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон перечислил варианты, которые НАТО может использовать для противостояния России. Его статья опубликована на портале 19Fortyfive.

По мнению Болтона, Москва "прощупывает серую зону" на восточной границе НАТО, где находится Украина, Белоруссия, Молдавия и Закавказье. Экс-советник Дональда Трампа считает, что неспособность Запада выработать эффективную оппозиционную политику только подчёркивает его "близорукость".

"Москва должна однозначно осознавать как наши намерения, так и нашу волю к их реализации", — отметил Болтон, добавив, что ближайшая задача НАТО состоит в том, чтобы ослабить власть Кремля над странами "серой зоны", которые якобы претендуют на членство в альянсе.

Болтон отметил, что наращивание военной помощи Украине, блокирование газопровода "Северный поток – 2", бойкотирование российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции совершенно обоснованы, но этого недостаточно. По его мнению, НАТО нужно перейти в масштабное "наступление в серой зоне". Он предлагает отвлечь внимание России от Украины с помощью распутывания "замороженных конфликтов" в постсоветском пространстве. Как отметил политик, после фиаско в Афганистане альянс должен доказать, что ещё жив.